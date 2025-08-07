jueves 07 de agosto de 2025

7 de agosto de 2025 - 08:02
MLS

LA Galaxy vs Seattle Sounders: previa, horario y cómo llegan para la semana 23 de la MLS

En la previa de LA Galaxy vs Seattle Sounders, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 10 de agosto desde las 23:00 (hora Argentina) en el estadio Dignity Health Sports Park.

BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 10 de agosto, a partir de las 23:00 (hora Argentina), Seattle Sounders visita a LA Galaxy en el estadio Dignity Health Sports Park, por el duelo correspondiente a la semana 23 de la MLS.

Así llegan LA Galaxy y Seattle Sounders

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de LA Galaxy en partidos de la MLS

LA Galaxy viene de empatar ante Los Angeles FC por 3-3. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 2 victorias, 1 empate y 1 derrota, con 7 goles marcados y 10 en el arco rival.

Últimos resultados de Seattle Sounders en partidos de la MLS

El anterior partido jugado por Seattle Sounders acabó en empate por 2-2 ante Atlanta United. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 2 empates. Convirtió 12 goles a sus rivales y le han encajado 10 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 2 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 1 de diciembre, en Final Conferencia del torneo Estados Unidos - MLS 2024, y LA Galaxy se quedó con la victoria por 1 a 0.


Fechas y rivales de LA Galaxy en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 24: vs Inter Miami: 16 de agosto - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 25: vs Colorado Rapids: 23 de agosto - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs FC Dallas: 30 de agosto - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 22: vs Houston: 6 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs Seattle Sounders: 13 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Seattle Sounders en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 24: vs Minnesota United: 16 de agosto - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 25: vs Sporting Kansas City: 24 de agosto - 22:00 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs Real Salt Lake: 30 de agosto - 23:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs LA Galaxy: 13 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs Inter Miami: 16 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
Horario LA Galaxy y Seattle Sounders, según país
  • Argentina: 23:00 horas
  • Colombia y Perú: 21:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas

