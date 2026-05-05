Met Gala 2026: looks, polémicas y glamour en la alfombra roja más impactante del año

Las celebridades marcaron tendencia en Nueva York con outfits audaces en una edición que generó debate y se volvió viral en redes.

Los looks de la Met Gala 2026.

La inspiración detrás del look de Cardi B en la Met Gala fue ‘The Doll’ de Hans Bellmer.

Emma Chamberlain con un modelo de Mugler.

Madonna fue una de las celebridades más esperadas.

Lisa de BLACKPINK posó como una diosa de cuatro brazos con un velo de tul, sostenido por los brazos adicionales.

Heidi Klum fue una de las más originales de la noche.

Bad Bunny despistó a todos camuflado como un anciano.

Anne Hathaway dijo presente con un glamoroso diseño en negro y blanco.

Beyoncé lució un esquelético de Oliver Rousteing y una corona haciendo juego.

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