5 de mayo de 2026 - 13:52
Moda.

Met Gala 2026: looks, polémicas y glamour en la alfombra roja más impactante del año

Las celebridades marcaron tendencia en Nueva York con outfits audaces en una edición que generó debate y se volvió viral en redes.

Los looks de la Met Gala 2026. Foto 1/11

Los looks de la Met Gala 2026.

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La inspiración detrás del look de Cardi B en la Met Gala fue ‘The Doll’ de Hans Bellmer. Foto 2/11

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Emma Chamberlain con un modelo de Mugler. Foto 3/11

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Madonna fue una de las celebridades más esperadas. Foto 4/11

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Katy Perry sorprendió con un look nupcial futurista. Foto 5/11

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Beyoncé lució un esquelético de Oliver Rousteing y una corona haciendo juego. Foto 6/11

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Anne Hathaway dijo presente con un glamoroso diseño en negro y blanco. Foto 7/11

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Bad Bunny despistó a todos camuflado como un anciano. Foto 8/11

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Heidi Klum fue una de las más originales de la noche. Foto 9/11

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Janelle Monáe combina tecnología y naturaleza. Foto 10/11

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Lisa de BLACKPINK posó como una diosa de cuatro brazos con un velo de tul, sostenido por los brazos adicionales. Foto 11/11

Lisa de BLACKPINK posó como una diosa de cuatro brazos con un velo de tul, sostenido por los brazos adicionales.

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