Historia de vida: nació con Linfedema y hoy es modelo

En 1998 cuando Mahogany llegaba a este mundo los médicos notaron algo extraño en sus extremidades y luego de varios estudios le diagnosticaron Linfedema en su pierna izquierda. Como se ven en las imágenes, se trata de la acumulación de más de 45 kg de líquidos que su sistema linfático que no ha drenado correctamente y le provocan una fuerte hinchazón en su extremidad.

En su cuenta de instagram @model.mahoganyyg acumula miles de seguidores que aplauden su valentía y en varias entrevistas cuenta que desde pequeña sabe que es diferente al resto de los niños.

Ella trabajaba como cajera de un supermercado y su vida cambió por completo cuando un chico se le acercó. "Me dijo que era fotógrafo y quería hacerme fotos" comentó. "Primero fui escéptica y no me lo creía". La propuesta era real, y allí se animó y inició su carrera como modelo.

El mensaje que deja a la sociedad la joven ayuda a visibilizar estas problemáticas en todo el mundo, y de darle lugar a distintos tipos de cuerpos. "Es duro superar las críticas pero hacer de modelo me ha hecho ganar mucha confianza y me he dado cuenta que está bien ser uno mismo”.

¿Qué es el Linfedema?

El linfedema es una acumulación de líquido linfático en los tejidos adiposos justamente debajo de su piel. Esta acumulación podría ser también considerada como una obstrucción que genera inflamación y malestar.

Hasta el momento no existe una cura para esta rara enfermedad. El único tratamiento disponible consiste en reducir, aliviar y evitar que empeoren los síntomas a través de la compresión.

Entrevista a Mahogany Geter