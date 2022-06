Kevin Bacon furioso con una hamburguesería argentina

El actor estadounidense Kevin Bacon estuvo de visita en el programa de Jimmy Kimmel (Late Night with Jimmy Kimmel) y se enteró que en Argentina hay una cadena de hamburgueserías que lleva su nombre y su rostro en el logo, información que no conocía. Ante esto, lejos de recibirlo como algo gracioso, Bacon no quiso disimular su incomodidad y efectuó una advertencia que encendió las alarmas en la compañía.