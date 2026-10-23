Protestas en Francia: los comerciantes refuerzan sus negocios ante el temor a saqueos.

Francia refuerza sus precauciones ante las protestas del sábado. Los comerciantes protegen sus vidrieras con tablones de madera y algunos propietarios compran armas defensivas por miedo a que se repitan los incidentes de violencia y saqueos del último fin de semana.

Política. Francia impone un toque de queda tras una ola de disturbios y saqueos en París

El Gobierno de Francia anunció el despliegue de 70.000 policías y gendarmes para prevenir nuevos episodios de violencia y saqueos durante las manifestaciones previstas para este sábado.

La medida responde a los “ numerosos llamados en redes sociales a cometer abusos ”, en medio de la preocupación por posibles disturbios en distintas ciudades del país.

En Les Halles , una de las zonas afectadas por los saqueos del último sábado, creció la demanda de artículos de defensa . Yves Gollety, dueño de la Armería de la Bolsa, señaló que las ventas de estos productos se dispararon durante la última semana .

Los productos de defensa personal se convirtieron en los más buscados en la armería. Los clientes compran aerosoles de gas pimienta y dispositivos que dispersan gases irritantes, cuya venta no requiere autorización.

También se venden libremente las pistolas que disparan bolas de caucho, conocidas como flash-ball, aunque aseguran que ya no quedan unidades disponibles.

El despliegue policial ya se hacía visible en las calles de París antes de la manifestación del sábado. En el bulevar Saint-Antoine, entre las plazas de la Bastilla y de la Nación, decenas de furgones policiales ocupaban la vía el miércoles, pese a que el tránsito continuaba habilitado y casi no se veían manifestantes.

En pleno centro de París, el operativo policial se complementa con comercios cerrados y escaparates cubiertos con tablones de madera ante el temor a nuevos disturbios. Las protecciones también fueron colocadas en locales de grandes cadenas comerciales.

En una escena poco habitual para una arteria comercial de París, varios negocios siguen abiertos, pero con sus fachadas protegidas para prevenir posibles ataques. El temor a que se repitan los hechos de violencia del 17 de octubre, que dejaron daños en unos 3.000 comercios, llevó a los propietarios a reforzar las medidas de seguridad.

Macron desplegará 70 mil efectivos de seguridad

La tensión continúa en Francia ante la convocatoria a nuevas manifestaciones para este sábado. Los Chalecos amarillos, sindicatos y organizaciones estudiantiles participarán de la jornada, mientras el Gobierno de Emmanuel Macron prepara un amplio operativo policial para evitar nuevos disturbios como los registrados una semana atrás.

El Gobierno francés reforzará la seguridad de cara a las manifestaciones de este sábado. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, confirmó este viernes que se desplegarán 70.000 policías y gendarmes para evitar nuevos desórdenes, ante la presencia de “numerosos llamados en redes sociales a cometer abusos” y “saqueos”.

El funcionario justificó el refuerzo de seguridad al advertir sobre “numerosos llamados procedentes del movimiento de la ultrazquierda y de la extrema izquierda radical”.

Como parte del operativo, las autoridades sumarán una veintena de vehículos blindados de la gendarmería y 15 camiones hidrantes.

El Gobierno francés responsabilizó a “grupúsculos de ultraizquierda” por los incidentes registrados el fin de semana pasado y sostuvo que se sumaron “delincuentes oportunistas” que saquearon locales y causaron daños.

“Los hechos del 17 de octubre son inaceptables y vamos a actuar para impedir que vuelvan a ocurrir”, afirmó el funcionario, quien prometió reforzar las medidas para prevenir saqueos, agresiones y ataques contra edificios públicos.