Orlando City SC vs Nashville SC: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS

El cotejo entre Orlando City SC y Nashville SC, por la semana 29 de la MLS, se jugará el próximo sábado 20 de septiembre, a partir de las 20:30 (hora Argentina), en el Inter and Co Stadium.

Así llegan Orlando City SC y Nashville SC Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Orlando City SC en partidos de la MLS Orlando City SC viene de un resultado igualado, 1-1, ante DC United. Posee un historial reciente de 3 victorias y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 12 goles a favor y habiendo recibido 9.

Últimos resultados de Nashville SC en partidos de la MLS Nashville SC viene de caer derrotado 1 a 2 ante FC Cincinnati. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 3 juegos perdidos y solo 1 triunfo. Marcó 8 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 9 ocasiones.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 4 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 23 de agosto, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y fue Nashville SC quien ganó 5 a 1.

Fechas y rivales de Orlando City SC en los próximos partidos de la MLS Semana 30: vs FC Cincinnati: 27 de septiembre - 15:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Columbus Crew: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 26: vs Vancouver Whitecaps FC: 11 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Toronto FC: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina) Fechas y rivales de Nashville SC en los próximos partidos de la MLS Semana 30: vs Houston: 27 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs CF Montréal: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 32: vs Inter Miami: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina) Horario Orlando City SC y Nashville SC, según país Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

© 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

