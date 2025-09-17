miércoles 17 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
17 de septiembre de 2025 - 07:22
MLS

Orlando City SC vs Nashville SC: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS

Palpitamos la previa del choque entre Orlando City SC y Nashville SC. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Orlando City SC vs Nashville SC: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Orlando City SC y Nashville SC, por la semana 29 de la MLS, se jugará el próximo sábado 20 de septiembre, a partir de las 20:30 (hora Argentina), en el Inter and Co Stadium.

Lee además
philadelphia union vs new england revolution: previa, horario y como llegan para la semana 29 de la mls

Philadelphia Union vs New England Revolution: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS
new york city fc vs charlotte fc: previa, horario y como llegan para la semana 29 de la mls

New York City FC vs Charlotte FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS

Así llegan Orlando City SC y Nashville SC

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Orlando City SC en partidos de la MLS

Orlando City SC viene de un resultado igualado, 1-1, ante DC United. Posee un historial reciente de 3 victorias y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 12 goles a favor y habiendo recibido 9.

Últimos resultados de Nashville SC en partidos de la MLS

Nashville SC viene de caer derrotado 1 a 2 ante FC Cincinnati. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 3 juegos perdidos y solo 1 triunfo. Marcó 8 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 9 ocasiones.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 4 veces ganó el local y 1 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 23 de agosto, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y fue Nashville SC quien ganó 5 a 1.


Fechas y rivales de Orlando City SC en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 30: vs FC Cincinnati: 27 de septiembre - 15:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs Columbus Crew: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 26: vs Vancouver Whitecaps FC: 11 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs Toronto FC: 18 de octubre - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Nashville SC en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 30: vs Houston: 27 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs CF Montréal: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 32: vs Inter Miami: 18 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
Horario Orlando City SC y Nashville SC, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela: 19:30 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Philadelphia Union vs New England Revolution: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS

New York City FC vs Charlotte FC: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS

Minnesota United vs Chicago Fire: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS

Houston vs Portland Timbers: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS

San José Earthquakes vs St. Louis City: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS

Lo que se lee ahora
Guillermo Cosaro - Gimnasia de Jujuy
Primera Nacional.

El duro mensaje del capitán de Gimnasia de Jujuy: "El que dude que se baje"

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Murió a los 39 años el panadero Germán Torres.
Tristeza.

Murió el panadero Germán Torres a los 39 años: ¿Qué le pasó?

Este miércoles sigue el traslado de carrozas hacia Ciudad Cultural: piden precaución en rutas
EN VIVO.

Este miércoles sigue el traslado de carrozas hacia Ciudad Cultural: piden precaución en rutas

Sin clases en diferentes niveles este miércoles 17 de septiembre: los motivos
Educación.

Sin clases en diferentes niveles este miércoles 17 de septiembre: los motivos

marcha universitaria video
Reclamo.

Universitarios y médicos marcharán en Jujuy en defensa de la universidad pública y la salud

El Libertadorsecuestraron una tonelada de hojas de coca y 55 mil paquetes de cigarrillosilegales
Contrabando.

El Libertador secuestraron una tonelada de hojas de coca y 55 mil paquetes de cigarrillos ilegales

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel