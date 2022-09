Absolvieron a César Milani en la causa por enriquecimiento

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli coincidieron en la absolución por el delito de enriquecimiento ilícito, aunque Castelli –en minoría- se inclinó por condenarlo por “omisión” de consignar un préstamo en una declaración jurada. Los fundamentos de la decisión se conocerán el próximo 6 de octubre.

De manera unánime se absolvió además a otro juzgado por supuesto encubrimiento junto a Milani, Eduardo Barreiro.

Justicia César Milani afirmó haber sido víctima de una "persecución política, mediática y judicial". Twitter

La sentencia estaba programada para ser trasmitida en directo y de manera pública por medio del canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación, donde a la hora prevista había 60 personas en espera, pero finalmente no ocurrió y se leyó ante las partes pasadas las 13 a través de la plataforma Zoom.

La palabra de César Milani antes de conocer el veredicto

“Espero, señores jueces, que convaliden mi inocencia y puedan reparar en parte el daño que se me ha causado”, le pidió Milani al Tribunal. Y agregó que “comenzó una real cacería, algo inédito que nunca se había dado con el Jefe del Ejército, me dedicaron 40 tapas de los principales diarios del país”.

El ex funcionario expresó que “tengo cerca de diez causas, esta es la última. En todas he sido absuelto o sobreseído, en una sola tengo falta de mérito y me han pedido el sobreseimiento. ´Periodismo para todos' me dedicó programas, hubo condena social”.

Y agregó que “mi patrimonio está absolutamente en orden, vivo de acuerdo a los ingresos familiares míos, en el caso de mi señora y yo y mis hijos que trabajan hace 20 años”.

En el alegato final la defensa de Milani a cargo del abogado Alejandro Rúa reclamó la absolución y sostuvo que el ex jefe del Ejército “en modo alguno se enriqueció con la función pública.

El letrado sostuvo que “llegado al final de su carrera compró una casa, la hizo bien de familia y un auto. En modo alguno se enriqueció con la función pública” haciendo referencia a la compra de la propiedad en San Isidro, escriturada por 1.500.000 pesos el 10 de junio de 2010.

“Hay que terminar con esta pavada, en algún momento. Hace nueve años que estamos con esto”, sostuvo en el alegato y admitió que hubo “desprolijidades administrativas que ya fueron solucionadas. Soy inocente en esta causa absolutamente armada”.