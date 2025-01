Aumentó la cantidad de trabajadores alcanzados por el Impuesto a las Ganancias

Desde enero de 2025, el ajuste de las escalas del Impuesto a las Ganancias , que se incrementaron un 11,78% en función de la inflación registrada entre septiembre y diciembre de 2024, ha elevado el número de trabajadores que deberán abonar este tributo. La modificación se da en un contexto donde los salarios experimentaron un crecimiento por encima de la inflación, lo que desplaza a muchos empleados a una franja de ingresos más alta, haciéndolos sujetos al pago de este impuesto. Por lo tanto, aquellos que previamente no debían tributar verán una merma en su poder adquisitivo.

El contador Sebastián Domínguez explica que este incremento en los contribuyentes responde a un desajuste entre el aumento de los salarios y la insuficiencia en los ajustes de las escalas del impuesto. Además, destacó que las medidas legislativas como una reforma tributaria integral serían necesarias para revertir esta situación, ya que el Ejecutivo no tiene facultades para modificarlo mediante decreto.

Domínguez también subrayó que los acuerdos paritarios que incluyen sumas no remunerativas no permitirán evitar el tributo, ya que todos los conceptos no remunerativos ahora están gravados por Ganancias, a diferencia de lo que ocurría antes, cuando algunos conceptos estaban exentos.

Por su parte, el contador Carlos Schestakow coincidió con la visión de que el ajuste automático basado en el IPC y el crecimiento de los salarios han llevado a más trabajadores a quedar alcanzados por el impuesto, mientras que otros que ya tributan verán un aumento en la cantidad a abonar. Según Schestakow, las deducciones actuales no son suficientes para mitigar este impacto, ya que, sobre el salario bruto, se tributa sobre un 83% tras los descuentos por jubilación y obra social, pero otras deducciones tienen un efecto limitado.

En cuanto a las implicancias económicas, Daniel Garro, economista director de Value International Group, destacó que el aumento de los contribuyentes afectará tanto al consumo como a la recaudación fiscal. Con más personas pagando Ganancias, habrá menos dinero disponible para el consumo, pero una mayor recaudación para el Estado.

A pesar de estas preocupaciones, el economista Jorge Colina consideró que este incremento en los contribuyentes no tendrá un impacto significativo en el consumo general, ya que solo afectará a trabajadores con mayores ingresos. Además, recordó que el sistema de Monotributo ha mejorado la situación de quienes antes no estaban alcanzados por Ganancias.

Por otro lado, el impacto progresivo de las escalas fiscales será más visible para quienes comienzan a tributar por primera vez. Para estos trabajadores, la experiencia de pasar de no pagar nada a tener que abonar Ganancias puede resultar especialmente dolorosa, aunque sus salarios netos aumenten. Este cambio generará la sensación de pérdida de poder adquisitivo, aún cuando el aumento salarial real sea positivo.

La reforma en las escalas de Ganancias será un tema a seguir de cerca, ya que podría seguir generando efectos negativos si no se realiza una actualización acorde a la realidad económica del país, en especial para los trabajadores formales.