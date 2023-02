Live Blog Post

"Involucrate aunque tengas miedo": la carta de un amigo de Fernando

Tomás D'Alessandro, amigo de Fernando Báez Sosa, y testigo del terrible hecho, publicó una emotiva carta en su cuenta de Instagram, donde insta a las personas a que se involucren cuando un amigo necesite ayuda o defensa, incluso cuando eso "implique arriesgarse a uno mismo".

"Involucrate aunque tengas miedo y no sepas lo que puede pasar, involucrate aunque otros te digan que no lo hagas, involucrate aunque pienses que tenés todo para perder. No te hacés una idea de lo que podés generar simplemente con involucrarte", manifestó el joven.