Diputados aprobó el decreto que habilita el acuerdo con el FMI

Fuerte cruce con Cecilia Moreau

En medio de un clima caldeado, la diputada de UP, Cecilia Moreau, tuvo otro duro intercambio con Martín Menem, al defender la formalidad de la presentación de la moción de privilegio, y solicitó que se ponga a consideración de una votación nominal. “A mi no me pelotudeces", le espetó la legisladora nacional.

De inmediato, Martín Menem le reclamó al jefe de la bancada de UP que llame al orden a Moreau. “Presidente: venís de hacer un papelon la semana pasada. No me des indicaciones de qué hacer con nuestro bloque. Yo no doy indicaciones”, le respondió Germán Martínez.