DNU 70/23: El Gobierno cede para frenar la sesión opositora en Diputados

A menos de 24 horas de la sesión convocada por la oposición en la Cámara de Diputados para intentar derogar el DNU 70/23 , el Gobierno acordó restablecer las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

País. Ley de Tierras: la Corte Suprema suspendió el DNU de Milei y vuelven las restricciones a extranjeros

La decisión busca contener a los bloques aliados del PRO y la UCR y evitar que acompañen la ofensiva opositora contra el decreto firmado por Javier Milei al inicio de su gestión.

La modificación fue incorporada al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obtuvo dictamen de mayoría este miércoles en las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales, con 34 firmas y el respaldo de legisladores aliados. El texto será tratado en el recinto el próximo 21 de octubre.

La iniciativa incorpora dos artículos al proyecto. El artículo 38 deja sin efecto la disposición del DNU 70/23 que derogó la Ley de Tierras, mientras que el artículo 39 restablece la vigencia de la Ley 26.737, sancionada en diciembre de 2011.

La normativa establece que las personas físicas y jurídicas extranjeras no pueden ser titulares de más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia ni de cada departamento. También fija un límite del 30% del cupo de tierras en manos extranjeras para personas de una misma nacionalidad y restringe la adquisición de terrenos rurales con cuerpos de agua relevantes y en zonas de seguridad de frontera.

La decisión del oficialismo se produjo después de que la Corte Suprema restituyera provisoriamente la vigencia de la ley mediante una medida cautelar interina. Con esta concesión, La Libertad Avanza busca dar respuesta a los reclamos de sus aliados, que rechazan la eliminación de las restricciones a la compra de tierras, pero no quieren derogar la totalidad del decreto.

La oposición cuestionó el cambio de postura

Durante el debate en comisión, la diputada de Unión por la Patria Paula Penacca cuestionó la decisión del Gobierno y calificó la maniobra como un intento de evitar una derrota parlamentaria. La legisladora criticó que el oficialismo incorporara una medida contraria a la orientación original del DNU firmado por Milei.

Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría de rechazo a la iniciativa, acompañado por los diputados misioneros Oscar Herrera Ahuad y Yamila Ruíz, del espacio Argentina Federal.

Por su parte, representantes de Provincias Unidas presentaron otro dictamen de minoría, impulsado por el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro. La propuesta también contempla dejar sin efecto la derogación de la Ley de Tierras, pero rechaza otros puntos del proyecto de propiedad privada.

El debate estuvo marcado por fuertes cruces, reproches e insultos entre legisladores, en medio de las tensiones por la incorporación de los cambios a pocas horas de la sesión opositora.

El oficialismo busca evitar el quórum para derogar el DNU

El oficialismo restituyó límites a la venta de tierras a extranjeros.

La oposición necesita reunir 129 diputados para habilitar la sesión convocada para este jueves a las 14, en la que pretende avanzar con la derogación del DNU 70/23. Sin embargo, los impulsores de la convocatoria calculaban entre 120 y 123 adhesiones, por debajo del número necesario para abrir el recinto.

El Gobierno sigue de cerca las posiciones de los bloques provinciales de Salta, Misiones, Tucumán y Catamarca, además de los diputados cordobeses de Provincias Unidas, cuyos movimientos podrían definir si la sesión se concreta.

El DNU 70/23 introdujo modificaciones en numerosos sectores de la economía: derogó, entre otras, las leyes de Abastecimiento, Góndolas, Compre Nacional y Alquileres; liberó las tasas bancarias y las cuotas de las prepagas, y desreguló actividades como el mercado aéreo y la venta de tierras.

Desde el oficialismo advierten que una derogación integral del decreto generaría incertidumbre administrativa y judicial. Por eso, la restitución de los límites a la venta de tierras aparece como una concesión destinada a preservar el resto de sus disposiciones.

El proyecto de propiedad privada se tratará el 21 de octubre

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada obtuvo media sanción del Senado a principios de agosto. Además de las modificaciones sobre la Ley de Tierras, contempla restricciones a las expropiaciones, cambios en el cálculo de las indemnizaciones y mecanismos de restitución de inmuebles ocupados y desalojos por falta de pago.

Entre sus disposiciones, establece que la restitución sumaria de inmuebles podría realizarse en un plazo de 72 horas cuando el propietario acredite la titularidad correspondiente. Para los casos de falta de pago del alquiler, prevé que el locador intime al inquilino y le otorgue diez días para cancelar la deuda.

Si Diputados aprueba el proyecto con las modificaciones incorporadas, el texto deberá regresar al Senado para su tratamiento y eventual sanción definitiva.

En paralelo, el oficialismo mantiene otros temas en la agenda parlamentaria, entre ellos los proyectos vinculados con discapacidad, morosidad y vandalismo rural. También continúa el debate sobre la iniciativa de Defensa de la Soberanía Nacional, que todavía no reúne los consensos necesarios.

La estrategia del Gobierno apunta así a contener el malestar de sus aliados, sostener el respaldo legislativo y evitar que la oposición consiga avanzar contra uno de los principales decretos de la gestión de Milei.