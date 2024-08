EN VIVO Minuto a minuto: Fabiola Yañez denunció a Alberto Fernández por violencia de género

Live Blog Post

Habló Tamara Pettinato

“No me escondí, no me escapé, no tengo por qué esconderme ni irme del país. Me guardé unos días en mi casa por el golpe emocional que es verte expuesto en algo que no elegís, que no se lo deseo a nadie, es algo que yo no quise nunca, es un video que nunca tuve, que no estaba en mi teléfono, que no salió de mí, que lo tenía una sola persona, dos, me enteré después. Y con un video de un almuerzo corrieron el foco por completo de lo importante: una denuncia por violencia de género, mezclaron todo. Sacaron el foco de esa denuncia, me pusieron en tapas de diarios hablando de esa denuncia, ponían mi video, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Acá lo serio y lo importante es esa denuncia y es lo que tienen que investigar. Tienen que escuchar a esa víctima, y no tiene nada que ver este video. Este video es un chisme, corrieron el foco de lo importante, me piden explicaciones a mí cuando no soy la persona que tiene que explicar. Me quedé a un almuerzo que me invitó el único que te puede invitar, entré con cuatro personas más y no en un baúl. No voy a explicar cada una de las cosas que dije en esa lista porque todas las que nombré son mentiras, no tengo nada más que aclarar. Lo que aclaré está en mis redes, en un comunicado, pueden ir a ver ahí lo que expliqué, también pueden ir a ver ahí las puteadas de la gente, basándose en lo que ven en los medios de comunicación porque la gente escucha y después va y repite. Hay un solo villano en esta historia y no soy yo”, dijo Tamara Pettinato en su primera aparición en vivo.