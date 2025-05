En vivo: seguí el minuto a minuto de las elecciones 2025 en ciudad de Buenos Aires

Live Blog Post

Manuel Adorni celebró su triunfo en los comicios

“Lo que elegimos hoy fueron dos modelos. Fue el modelo de la casta, el modelo de los privilegios, el modelo de los pocos y el modelo de la libertad. Y hoy ganó la libertad, señores, una vez más“, dijo el vocero presidencial y flamante legislador de CABA, que alcanzó más del 30% de los votos.

“Tal vez llamó la atención ver en una elección local, en una elección a legisladores, tantas caras relevantes de los diferentes espacios. Y es precisamente porque no era simplemente una elección local, porque no era simplemente una elección a legislador, era una elección donde se elige entre dos modelos. Y esa fue la elección, mal que muchos no supieron verla", remarcó el dirigente.