Encontraron a la joven de Salta: los interrogantes detrás de la misteriosa desaparición y supuesto embarazo

En este momento, fue la misma Priscila quien le pidió al hermano que no la acompañe en el ingreso, solo hasta la puerta del hospital. Fue allí cuando comienza una trama de misterios.

La mujer se dirigía a un hospital salteño para dar a luz a través de una cesárea programada cuando dejó de tener contacto con su familia.

La investigación recayó en el fiscal Carlos Alberto Salinas, quien emitió una alerta de búsqueda de paradero, mientras en redes sociales se trataba de recabar cualquier dato que sirviera para encontrar a la joven que aseguraba tener un tumor.

Qué pasó durante la desaparición de Priscila

Durante los días siguientes, su familia recibió mensajes confusos desde su número de WhatsApp y también vieron estados alarmantes. En uno, informaba que ya había tenido a las mellizas; en otro, que estaba internada por un cáncer avanzado y que eran sus últimos días de vida, pero pidió a sus seres queridos que “respeten su proceso” y les dijo que “quería estar tranquila”.

image.png La foto que mandó Priscila Quesada había sido sacada de internet y le pusieron su cara. (Foto: Qué Pasa Salta)

Incluso, llegó a enviar fotos de bebés recién nacidos que, luego, se comprobó que eran imágenes editadas con inteligencia artificial y otras sacadas de internet.

Todo era confuso. La familia recibía mensaje de una supuesta enfermera para decirle que la joven había sido trasladada en helicóptero a Comodoro Rivadavia. Sin embargo, todo fue parte de una historia inventada que terminó de desmoronarse cuando su madre y su pareja viajaron a Buenos Aires y constataron que en ningún hospital figuraba como paciente.

Ante esta situación, la Justicia abrió una investigación para determinar qué había pasado. También se emitió una alerta nacional por parte del Ministerio de Seguridad y la brigada de Búsqueda de personas.

Poco después de que les avisaran que la salud de su hermana se había complicado, B (su hermano de 16 años) observó en el perfil de Instagram de Priscila un mensaje todavía más inquietante. En él ratifica lo del cuadro de salud y les pide a los familiares que respeten su decisión de alejarse, (en esto hacía alusión a un supuesto tumor maligno que se encontraba en proceso avanzado). De acuerdo con lo que supo este medio, Priscila cuenta un antecedente de fuga del año 2021.

image.png El estado de Priscila que alertó a su familia. (Foto: Grecia Quesada)

“Tengo cáncer maligno, no pudieron hacer nada, lamentablemente. Hace dos horas desperté por efecto de los medicamentos y mi boca se hizo a un lado. Ahora nos toca esperar el momento, no nos dieron mucho tiempo, pero algo tendré que disfrutar. Puse la mejor cara para el momento de la foto, al verla al lado mío me sentí fuerte y se me olvidó lo que sentía. La abracé y mi fuerza aumentó”, decía parte del texto.

Agregó: “Si he decidido estar sola, respeten mi voluntad y no hagan lío donde no lo hay, no involucren antes de saber todo. Si yo he rogado para que no dieran información y poder pasar tranquila mi proceso, sin estar al lado de personas por las cuales si no les dijera lo que tengo no estarían conmigo. Me duele saber todo esto, pero mis bebés son lo único bueno que tengo”.

“Si no les digo será por algo, paz y tranquilidad. Si ven esto, respeten. He pedido que escribieran por mí esto. No quiero responder aún los mensajes. En estos momentos quiero no pensar en lo que vendrá y disfrutar el momento. No se preocupen, estoy en buenas manos y en un lugar lindo. Pronto los veré”, cerró.

No fue lo único. El adolescente le comentó otro dato extraño a los investigadores. Según dijo, su hermana subió a su perfil de WhatsApp y Facebook una foto en la que se la observaba mientras sostenía a una bebé recién nacida en brazos.

Pese a la imagen, la familia notó que se trataba de una foto trucada y que había sido editada casi de manera burda. De acuerdo con su declaración, ellos mismos encontraron la fotografía original Google, con un rostro diferente al de Priscila. La que había posteado la joven desaparecida era falsa.

Investigación

La investigación está a cargo de la Fiscalía Penal 1 de la ciudad de Orán y se activó el Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas. Lo último que se supo es que la joven restringió su perfil de Facebook y dio de baja sus cuentas de Instagram y Tiktok.

Finalmente, la fiscal penal de Orán, Mariana Torres, informó este jueves que la joven fue encontrada en una vivienda de Aguaray, a unos 180 kilómetros al norte de Orán, acompañada por un hombre; tras verificar su estado de salud, se confirmó que no estaba embarazada y ahora será reunida con su familia, informaron medios locales.