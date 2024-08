Fabiola Yañez denunció a Alberto Fernández por violencia de género

Live Blog Post

Habló Alberto Fernández tras la denuncia de Fabiola Yañez

Alberto Fernández brindó una entrevista exclusiva para El País (España) y rompió el silencio sobre la denuncia por violencia de género presentada por su expareja Fabiola Yáñez. “Estoy siendo acusado de algo que no he hecho. No he golpeado a Fabiola. Nunca he golpeado a una mujer”, aseguró.

“Los chats con Fabiola desaparecieron. No tengo manera de corroborar cómo es toda esa conversación. Es muy posible que me haya sentido así en ciertas circunstancias porque me sentía sofocado y agobiado”, añadió. En esos mensajes, Alberto Fernández le repetía a Fabiola que no podía respirar.