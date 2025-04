Javier Milei: "Concluimos la etapa de la estabilización, es la hora del crecimiento económico"

Embed - EN VIVO | Javier Milei habla en la Expo EFI 2025

Javier Milei y el cepo cambiario

El Presidente volvió a destacar el levantamiento del cepo: “Abrimos el cepo, porque la libertad no se negocia, la política en este Gobierno se guía por la ética. Es una herramienta monstruosa, no permite que se elija en qué ahorrar. La miserabilidad política decía que no íbamos a abrir el cepo cambiario en un año electoral, que no nos íbamos a arriesgar”.

Además, cuestionó al Congreso: "Es el lugar donde debería respirarse la restricción presupuestaria, pero deben respirar con la máscara de buzo, es el lugar donde están los degenerados fiscales”, describió sobre el funcionamiento de la Cámara.

“Salvo José Luis (Espert) y yo, cada diputado que se le asignaba cinco minutos, hablaba diez. ¿Cómo podía pretender que cumplan con la restricción presupuestaria si no podían cumplir con la cantidad de tiempo para hablar? No saben dibujar un cero ni con un vaso, por eso tuvimos el desastre fiscal que tuvimos".

“Con la motosierra iniciamos el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Logramos equilibrio fiscal en un solo mes y la etapa 2 fue con el saneamiento del balance del Banco Central”, marcó el mandatario nacional.

“El problema más grave fue la estupidez de ley que sacó Martín Guzmán que obliga a tener que pasar a un programa del Fondo Monetario Internacional (FMI) por el Congreso, el lugar donde están los degenerados fiscales”.

"Soy bilardista"

“Juego dentro de la ley, soy bilardista, con todo lo que está dentro del reglamento, que la vayan a buscar, la tienen adentro”, y añadió que su gestión en estos meses es “el mejor y más reformista gobierno de la historia”.

“El cepo es una herramienta monstruosa, no permite que se elija en qué ahorrar”, y arremetió contra la oposición: “No sé dónde los zurdos ven que esto es el fin del capitalismo”, y aseguró que “no vamos a parar hasta que la Argentina sea el país más libre del mundo”.