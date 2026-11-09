9 de noviembre de 2026 - 16:34
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Las mejores imágenes de la multitudinaria misa del Papa León XIV en Palermo

El papa León XIV encabezó este lunes una multitudinaria misa frente al Monumento de los Españoles. Mirá las imágenes impactantes del momento de fe

Mas mejores imágenes de la multitudinaria misa del Papa León XIV en Palermo Foto 1/16

Mas mejores imágenes de la multitudinaria misa del Papa León XIV en Palermo

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