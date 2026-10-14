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14 de octubre de 2026 - 06:42
País.

Murió Jorge "Roña" Castro, ex campeón mundial de boxeo

El histórico boxeador argentino Jorge "Roña" Castro falleció durante la madrugada de este miércoles en Morón. Además, se destacó por su trabajo solidario.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Jorge Roña Castro.

Jorge "Roña" Castro.

El exboxeador argentino Jorge Fernando “Roña” Castro murió a los 59 años tras sufrir una descompensación en un bingo de Morón. El episodio ocurrió mientras se encontraba en el sector de las máquinas. El ex deportista tenía diabetes y, según las primeras informaciones, el episodio podría haber estado relacionado con su tratamiento con insulina, aunque las causas del fallecimiento todavía no fueron determinadas oficialmente.

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Su recorrido estuvo marcado por grandes noches sobre el ring y por momentos difíciles fuera de él. Desde la conquista del título mundial mediano hasta el accidente automovilístico que lo mantuvo 23 días en coma, Castro atravesó episodios que definieron distintas etapas de su vida. Después de dejar el boxeo profesional, también encontró una forma de ayudar a otras personas a través de un gimnasio que se convirtió en comedor comunitario.

El título mundial que cambió su carrera

Castro nació el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, Santa Cruz. Llegó al profesionalismo a los 20 años y, con el tiempo, se abrió camino entre los principales nombres del boxeo nacional. En 1990 consiguió el título argentino de la categoría mediano, un paso importante en una carrera que años después alcanzaría su mayor logro.

El 12 de agosto de 1994 obtuvo el campeonato mundial mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al derrotar a Reggie Johnson por decisión dividida en Tucumán. La victoria lo instaló en la escena internacional y le permitió defender la corona en cuatro oportunidades.

Su reinado terminó el 19 de diciembre de 1995, cuando perdió ante el japonés Shinji Takehara en Tokio. A lo largo de su trayectoria también compartió cartel con figuras de la talla de Roy Jones Jr., Terry Norris y Roberto Durán. Además, sumó títulos latinoamericanos del Consejo Mundial de Boxeo en 1999 y 2001.

Jorge

Jorge "Roña" Castro

El combate contra John David Jackson que quedó en la historia

Entre sus presentaciones más recordadas aparece el enfrentamiento con el estadounidense John David Jackson, disputado el 10 de diciembre de 1994 en Monterrey, México. Aquella pelea trascendió el resultado y quedó entre los combates destacados de la historia del boxeo por su intensidad y desarrollo.

La revista especializada The Ring la eligió como la mejor pelea de 1994 y distinguió al noveno asalto como el mejor round de ese año. El reconocimiento consolidó el lugar de Castro entre los protagonistas de una época en la que buscó medirse con rivales de primer nivel.

Su etapa como boxeador profesional se extendió hasta el 27 de enero de 2007. Ese día se enfrentó con José Luis Herrera en Mar del Plata y perdió por nocaut técnico en el segundo asalto. Con esa presentación cerró una carrera que incluyó títulos nacionales, cinturones internacionales y combates de gran repercusión.

Los 23 días en coma después de un choque

Años antes de su retiro, Castro atravesó una situación que puso en riesgo su vida. En junio de 2005 sufrió un accidente automovilístico en Puerto Madero, cuando el Renault Laguna bordó que conducía chocó contra un árbol a alta velocidad.

El impacto le provocó múltiples traumatismos y un hemotórax. Fue internado en el Hospital Argerich, donde permaneció 23 días en coma. La recuperación fue compleja y lo obligó a enfrentar una realidad muy distinta de la que conocía como deportista.

En una entrevista concedida a la revista Gente en julio de 2005, habló sobre las secuelas del episodio y la dificultad para recordar lo ocurrido. “No me acuerdo de nada: ni cuatro días antes, ni una semana después”, contó.

También expresó que, después de aquella experiencia, quería enfocarse en su familia y en su recuperación. “Quiero disfrutar más de la familia, de mis hijos, recuperarme y trabajar con más ganas”, dijo. En otra parte de la entrevista dejó una frase que reflejó su manera de afrontar el momento: “En el ring demostré que nadie quiere pelearme, pero con este accidente queda claro que ni la muerte me puede parar”.

Jorge

Jorge "Roña" Castro

Un gimnasio que se convirtió en comedor comunitario

Tras abandonar el boxeo profesional, Castro mantuvo su vínculo con el deporte. En 2020 abrió un gimnasio en Temperley, donde impulsó actividades recreativas relacionadas con el boxeo para personas de distintas edades y géneros.

Durante la pandemia, el lugar cambió de función y comenzó a brindar asistencia alimentaria a vecinos que atravesaban dificultades económicas. El espacio, conocido como “Locomotora Castro”, se transformó en un comedor comunitario y sumó una dimensión social a su actividad.

Esa iniciativa formó parte de una etapa diferente de su vida, alejada de las competencias profesionales y enfocada en el acompañamiento a otras personas.

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