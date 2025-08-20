Philadelphia Union vs Chicago Fire: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 23 de agosto, a partir de las 20:30 (hora Argentina), Chicago Fire visita a Philadelphia Union en el Talen Energy Stadium, por el duelo correspondiente a la semana 25 de la MLS.

Así llegan Philadelphia Union y Chicago Fire El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Philadelphia Union en partidos de la MLS Philadelphia Union fue derrotado en el Sports Illustrated Stadium frente a New York Red Bulls por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2 y empatado 2 partidos. Le convirtieron 5 goles y tiene 7 a favor.

Últimos resultados de Chicago Fire en partidos de la MLS Chicago Fire viene de vencer a St. Louis City en casa por 3 a 2. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias y 2 empates. Además, marcó un total de 10 goles y 6 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 25 de junio, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Philadelphia Union se quedó con la victoria por 0 a 1.

Fechas y rivales de Philadelphia Union en los próximos partidos de la MLS Semana 26: vs FC Cincinnati: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs Vancouver Whitecaps FC: 13 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs New England Revolution: 20 de septiembre - 17:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs DC United: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs New York City FC: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Chicago Fire en los próximos partidos de la MLS Semana 26: vs Inter Miami: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)

Semana 27: vs New England Revolution: 6 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 28: vs New York City FC: 13 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Minnesota United: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Columbus Crew: 27 de septiembre - 21:30 (hora Argentina) Horario Philadelphia Union y Chicago Fire, según país Argentina: 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







