miércoles 20 de agosto de 2025

20 de agosto de 2025 - 07:20
MLS

Philadelphia Union vs Chicago Fire: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS

En la previa de Philadelphia Union vs Chicago Fire, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 23 de agosto desde las 20:30 (hora Argentina) en el Talen Energy Stadium.

Philadelphia Union vs Chicago Fire: previa, horario y cómo llegan para la semana 25 de la MLS
BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 23 de agosto, a partir de las 20:30 (hora Argentina), Chicago Fire visita a Philadelphia Union en el Talen Energy Stadium, por el duelo correspondiente a la semana 25 de la MLS.

Así llegan Philadelphia Union y Chicago Fire

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Philadelphia Union en partidos de la MLS

Philadelphia Union fue derrotado en el Sports Illustrated Stadium frente a New York Red Bulls por 0 a 1 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 2 y empatado 2 partidos. Le convirtieron 5 goles y tiene 7 a favor.

Últimos resultados de Chicago Fire en partidos de la MLS

Chicago Fire viene de vencer a St. Louis City en casa por 3 a 2. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 2 victorias y 2 empates. Además, marcó un total de 10 goles y 6 le han convertido.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 2 veces. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 25 de junio, en el torneo Estados Unidos - MLS 2025, y Philadelphia Union se quedó con la victoria por 0 a 1.


Fechas y rivales de Philadelphia Union en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 26: vs FC Cincinnati: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs Vancouver Whitecaps FC: 13 de septiembre - 22:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs New England Revolution: 20 de septiembre - 17:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs DC United: 27 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 31: vs New York City FC: 4 de octubre - 20:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Chicago Fire en los próximos partidos de la MLS
  • Semana 26: vs Inter Miami: 30 de agosto - 20:30 (hora Argentina)
  • Semana 27: vs New England Revolution: 6 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 28: vs New York City FC: 13 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 29: vs Minnesota United: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
  • Semana 30: vs Columbus Crew: 27 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)
Horario Philadelphia Union y Chicago Fire, según país
  • Argentina: 20:30 horas
  • Colombia y Perú: 18:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 19:30 horas

