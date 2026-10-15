Se difundió el video que Claudio Barrelier grabó en la cárcel para la mamá de Agostina Vega.

Luego de declarar de manera virtual desde la cárcel de Cruz del Eje, Claudio Barrelier se dirigió a Melisa Heredia, madre de Agostina Vega, a través de un mensaje en video. El hecho se produjo mientras avanza una causa en su contra por presunta tenencia de material de abuso sexual infantil.

Crimen. Qué dijo la mamá de Agostina Vega tras el video de Claudio Barrelier desde la cárcel

La grabación, difundida por El Doce, muestra al acusado por el femicidio de Agostina Vega insistiendo en su intención de confrontar a Melisa Heredia . Barrelier sostuvo que quiere mantener un careo con la madre de la adolescente para exponer su versión de lo sucedido.

“ Melisa, quiero que estés frente a frente para poder de una vez por todas que se sepa la verdad”, dijo en la grabación. Sin embargo, sus palabras también incluyeron una frase intimidante: “ Necesito decirte de frente para que se sepa todo y tu familia te va a terminar odiando”.

En otro tramo del video, Barrelier apuntó directamente contra Melisa Heredia y la acusó de estar involucrada en supuestos hechos relacionados con su hija. “ Van a saber que vos entregaste a tu hija , las cosas que hiciste con tu hija. Espero que digas la verdad , no podemos seguir así”, expresó.

El mensaje de Barrelier también incluyó señalamientos vinculados con una presunta producción de material pornográfico. En la grabación, el acusado apuntó contra Heredia y sostuvo: “Tu hija misma salió a decirle a compañeras del colegio que hacías pornografía y que vos producías pornografía con tu celular”. A continuación, añadió: “Y todo lo que veía tu hija, sus compañeras se reían”.

“Animate a estar al frente mío de una vez por todas, para que la gente que me odia sepa la verdad, para que lo cuentes de una vez por todas”, expresó.

El caso de Agostina Vega

En otro tramo del mensaje, Barrelier se refirió a la noche en que buscaron a Agostina en su domicilio y responsabilizó a Melisa Heredia por una llamada telefónica vinculada con ese episodio.

La difusión del mensaje se produjo tras la declaración virtual de Barrelier desde la cárcel, en el marco de una investigación por la presunta tenencia de material de abuso sexual infantil, paralela a la causa por el femicidio de Agostina Vega.

Ninguna de las imágenes analizadas mostraría a Agostina Vega. La defensa de Barrelier, representada por el abogado Carlos Argüello, había solicitado un careo con Melisa Heredia y afirmado que el material investigado no guardaba relación con la joven ni con la causa por su femicidio.

El acusado permanece detenido por el crimen de Agostina Vega, de 14 años. En tanto, la causa judicial avanzó y fue elevada a juicio.