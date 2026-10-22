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22 de octubre de 2026 - 16:31
Policiales.

Tensión en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires: presos tomaron de rehén a un policía

Un grupo de detenidos tomó de rehén a un policía en una comisaría vecinal porteña. Ante la situación, se desplegó un importante operativo con la participación del SAME y los bomberos.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tensión en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires: presos tomaron de rehén a un policía.&nbsp;

Tensión en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires: presos tomaron de rehén a un policía. 

Momentos de tensión se viven en una comisaría vecinal de la Ciudad de Buenos Aires, donde un grupo de presos mantiene a un policía como rehén. En el lugar trabajan efectivos del DOEM, personal del SAME y bomberos.

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La tensión comenzó al mediodía en la Alcaldía 1-D, ubicada en Lavalle al 400, donde se produjeron enfrentamientos entre presos. Un agente intervino para separar a los detenidos y frenar la pelea, pero al ingresar a la celda fue retenido por los internos.

Unos 10 presos habrían participado de los incidentes, pero la mayoría ya fue separada. Desde la Policía aseguraron que no hay peligro de fuga y afirmaron que se trabaja con el personal para controlar el episodio.

Luego de dos horas de negociaciones y tensión, el DOEM ingresó a la dependencia junto con el Grupo Especial de Rescate, dos equipos especializados en este tipo de intervenciones. Además, se sumó el Escuadrón Antibombas para colaborar con el operativo.

En paralelo, los bomberos de la Estación N.º 1 de Puerto Madero llegaron con una autobomba y herramientas para abrir cada uno de los calabozos.

Un vecino de la zona contó que los episodios comenzaron varias horas antes. “Esto empezó a las 4 de la mañana. Escuchamos a los presos que gritaban: ‘Los voy a matar’”, afirmó.

Como parte del operativo, un psicólogo y un negociador ingresaron a la dependencia para colaborar en la resolución del conflicto. Luego, se incorporaron miembros del Departamento de Operaciones Urbanas de Contención (DOUC).

El episodio se produce mientras avanza el operativo de traslado de detenidos desde Villa Devoto hacia la nueva cárcel de Marcos Paz. La iniciativa del Gobierno de la Ciudad prevé que, en el futuro, el establecimiento también reciba a los presos que permanecen alojados en comisarías porteñas.

Los videos que grabaron los presos

Un video grabado dentro de la Alcaldía 1 porteña mostró a los detenidos con el policía tomado como rehén. El hecho se originó durante una pelea entre internos y motivó el despliegue de un importante operativo en pleno centro de la Ciudad.

En el video registrado por los propios detenidos se observa a varios internos en el piso y un televisor que reproducía las transmisiones en vivo de distintos canales de comunicación.

En otro momento de la grabación, mostraron al celador junto a los presos dentro de una misma celda. También trascendió que habría un detenido herido.

En uno de los pasajes de las imágenes, se escucha a los presos exigir la presencia de un fiscal: “Hagan bajar a un fiscal”. Además, hicieron hincapié en que el policía estaba retenido dentro de la misma celda y manifestaron su satisfacción porque la situación había llegado a los medios.

Otra de las grabaciones permitió ver la puerta que comunica con el sector de las celdas desde adentro de la comisaría. El acceso estaba obstruido por diferentes objetos, mientras los detenidos insistían con el pedido de que acudiera un agente de la fiscalía.

En otro fragmento del video, se observa a varios internos mientras intentan forzar una de las puertas de los calabozos.

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