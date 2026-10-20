Triple crimen en Monte Grande: asesinó a su pareja, a su hijo y a su madre.

Un hombre de 50 años habría matado a su pareja, a su madre y a su hijo, de 43, 73 y 11 años, respectivamente, en un triple crimen ocurrido en Monte Grande. Horas después del hecho, el presunto agresor murió en Burzaco.

Jujuy. Crimen de la pareja en Pozo Cavado: comenzó el juicio contra los tres acusados

El episodio fue descubierto luego de que se recibiera un llamado al 911 que advertía sobre una emergencia médica en una vivienda de la calle Los Claveles al 700, en Monte Grande.

Los policías ingresaron al domicilio y encontraron dos de las víctimas : Laura Susana Prediguer, de 43 años, estaba en el comedor , mientras que su hijo, Santino Santillán, de 11, fue hallado muerto en una habitación .

Además, los agentes hallaron una escopeta de doble caño en el ambiente donde estaba el cuerpo del menor. El arma fue secuestrada y será analizada por la Policía Científica para determinar si tuvo relación con el hecho.

El escenario del crimen abarcaba también una propiedad vecina, conectada con la primera por el mismo terreno y con acceso a la calle Alfonso Amat.

En la cocina de esa casa, los investigadores hallaron sin vida a Susana Castillo Toscanini, de 73 años, madre del hombre señalado como autor del ataque.

El presunto asesino también falleció: qué le pasó

En paralelo con las primeras diligencias en Monte Grande, la Policía comenzó a investigar un posible vínculo con el fallecimiento de un hombre registrado alrededor de las 7.30 en Burzaco, sobre la avenida Monteverde y Vallejos.

El fallecido en Burzaco fue identificado como Damián Darío Santillán, de 50 años, quien residía en la misma dirección donde se descubrieron dos de los cuerpos. Los investigadores sospechan que habría asesinado a las tres víctimas.

De acuerdo con los datos reunidos hasta el momento, Santillán y Prediguer estaban juntos desde hacía unos 20 años y tenían a Santino como único hijo. Los investigadores también analizan un mensaje que el hombre habría enviado a un familiar antes de morir.

La fiscal Ana Río, titular de la UFI N.º 1 descentralizada de Esteban Echeverría, está al frente de la investigación. En las próximas horas serán clave los resultados de las autopsias y de los análisis periciales del arma secuestrada.