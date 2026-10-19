Cuántos empleos estatales se eliminaron desde diciembre de 2023. 

El empleo público nacional acumuló una reducción de 77.515 puestos en el período comprendido entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, de acuerdo con los datos oficiales difundidos por el área de Desregulación y Transformación del Estado.

Política. El Gobierno avanza con el traslado de la cárcel de Devoto a Marcos Paz

Política. El Gobierno autorizó una compra militar bajo reserva y sin detallar en plena tensión por Malvinas

El Gobierno nacional registró 77.515 puestos de trabajo menos en el sector público entre diciembre de 2023 y agosto de 2026 , según informó el ministro Federico Sturzenegger.

El dato incluye a trabajadores de organismos centralizados y descentralizados , empresas estatales y personal militar y de seguridad , y se enmarca en la política oficial de achicamiento del Estado.

El cálculo contempla tanto las bajas como las incorporaciones de trabajadores en las distintas dependencias estatales durante los primeros 32 meses de gestión . Los últimos datos disponibles muestran que la tendencia descendente se sostuvo desde comienzos de 2024 .

Los primeros meses de 2024 marcaron una tendencia descendente en la cantidad de trabajadores estatales. En enero, el saldo ya mostraba 7.299 puestos menos respecto de diciembre de 2023. Para abril, la diferencia ascendía a 15.799; en junio superaba los 24.000 y, al finalizar el año, llegaba a 37.356.

La caída del empleo público se mantuvo a lo largo de 2025. En marzo, el Estado nacional acumulaba alrededor de 45.015 puestos menos que en diciembre de 2023, mientras que en mayo la reducción superó los 50.000.

Al finalizar el año, el saldo negativo llegó a 61.657 cargos. En 2026, la cifra siguió en aumento y alcanzó los 77.515 puestos menos en agosto, frente a los 64.842 registrados en enero.

El nuevo Régimen de Retiro Voluntario

El Gobierno avanzó con una nueva medida vinculada al empleo estatal y formalizó este 19 de octubre un régimen de retiro voluntario para parte de la Administración Pública Nacional centralizada. La iniciativa fue establecida mediante el Decreto 1203/2026, firmado por Javier Milei, Diego Santilli y Federico Sturzenegger.

El nuevo régimen contempla a los empleados de planta permanente comprendidos en la Ley de Empleo Público y a quienes tienen contratos por tiempo indeterminado. El período de inscripción comenzará el 1 de noviembre y finalizará el 30 de ese mes, con la posibilidad de una única extensión de hasta 30 días.

Según explicó Federico Sturzenegger, unos 20.000 agentes públicos podrán acceder al programa si deciden hacerlo. El número no establece una cantidad obligatoria de retiros ni anticipa cuántos empleados se sumarán finalmente, sino que delimita el alcance potencial de la convocatoria.

La normativa establece que quienes se adhieran al retiro voluntario dejarán de formar parte de la administración pública y que el cargo que ocupaban deberá ser eliminado del presupuesto.

Así, el mecanismo apunta no solo a facilitar la desvinculación de los trabajadores, sino también a reducir los puestos disponibles en las distintas dependencias.

El monto y la modalidad de las compensaciones varían según la situación de cada empleado, con criterios vinculados a la edad, los años de servicio y los aportes previsionales.

En el caso de quienes se encuentran próximos a jubilarse, pero no cuentan con los aportes suficientes, podrán percibir el 60 % de su salario bruto por hasta 36 meses, o hasta cumplir los requisitos jubilatorios. También se prevén pagos únicos asociados con la antigüedad.