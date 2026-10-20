Hotesur y Los Sauces: los juicios se unificarán y arrancarán el 23 de octubre.

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió por mayoría unificar los juicios por las causas Hotesur y Los Sauces y revocó la decisión que había dispuesto tramitarlos por separado. De esta manera, ambos procesos comenzarán el próximo viernes 23 de octubre ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 5.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal aceptó los recursos presentados por la Fiscalía y la Unidad de Información Financiera (UIF).

La decisión de dejar sin efecto la separación de los juicios contó con los v otos de Daniel Antonio Petrone y Diego G. Barroetaveña , mientras que Alejandro W. Slokar votó en contra.

En un primer momento, el Tribunal Oral Federal 5 dispuso la separación de las causas Hotesur y Los Sauces . Para justificar la medida, señaló que se trataba de investigaciones distintas y que celebrar dos juicios consecutivos permitiría organizar el desarrollo de las audiencias.

Los magistrados señalaron que Los Sauces está más cerca de llegar a juicio, mientras que la causa Hotesur aún tiene pendiente la incorporación de una pericia contable sobre documentación financiera.

Los antecedentes

El fiscal general ante Casación, Mario Villar, se había pronunciado a favor de unificar ambos juicios. En su planteo, sostuvo que las causas forman parte de una misma hipótesis acusatoria y advirtió que su tratamiento por separado podía fragmentar la prueba y dar lugar a decisiones incompatibles.

En su presentación, la Unidad de Información Financiera (UIF) cuestionó que el TOF 5 justificara la división de los procesos por motivos organizativos, la cantidad de testigos y la complejidad de las investigaciones, sin precisar por qué no podían desarrollarse en un mismo debate.

La UIF sugirió una modalidad de trabajo por etapas para desarrollar el juicio unificado. El esquema contempla abordar inicialmente las pruebas de Los Sauces, luego las comunes a los dos expedientes y finalmente las de Hotesur.

Carlos Beraldi, defensor de Cristina Fernández de Kirchner, había rechazado la reunificación de los juicios al advertir que un cambio de esquema a pocos días del comienzo previsto para Los Sauces podía demorar el debate y comprometer el derecho de defensa.

El abogado de Fabián De Sousa, Mariano Fragueiro Frías, también se opuso a que las causas se tramitaran de manera conjunta. A su entender, la discusión sobre cómo organizar las audiencias debía plantearse ante el tribunal oral como una cuestión preliminar y no resolverse mediante la intervención de Casación.