martes 20 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de octubre de 2026 - 16:15
Justicia.

Hotesur y Los Sauces: los juicios se unificarán y arrancarán el 23 de octubre

La decisión de la Cámara de Casación dejó sin efecto la separación de los expedientes y dispuso que los juicios por Hotesur y Los Sauces se desarrollen de manera conjunta.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Hotesur y Los Sauces: los juicios se unificarán y arrancarán el 23 de octubre.

Hotesur y Los Sauces: los juicios se unificarán y arrancarán el 23 de octubre.

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió por mayoría unificar los juicios por las causas Hotesur y Los Sauces y revocó la decisión que había dispuesto tramitarlos por separado. De esta manera, ambos procesos comenzarán el próximo viernes 23 de octubre ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N.º 5.

Lee además
politica a las brasas: que cambios proponen bravo y rivarola para la coparticipacion municipal video
Jujuy.

Política a las Brasas: qué cambios proponen Bravo y Rivarola para la coparticipación municipal
El riesgo país superó la línea de los 700 puntos básicos tras una nueva caída de los bonos argentinos.
Política.

El riesgo país supera los 700 puntos y los bonos argentinos profundizaron las pérdidas

La Justicia unifica las causas Hotesur y Los Sauces y fija el inicio para el 23 de octubre

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal aceptó los recursos presentados por la Fiscalía y la Unidad de Información Financiera (UIF).

La decisión de dejar sin efecto la separación de los juicios contó con los votos de Daniel Antonio Petrone y Diego G. Barroetaveña, mientras que Alejandro W. Slokar votó en contra.

En un primer momento, el Tribunal Oral Federal 5 dispuso la separación de las causas Hotesur y Los Sauces. Para justificar la medida, señaló que se trataba de investigaciones distintas y que celebrar dos juicios consecutivos permitiría organizar el desarrollo de las audiencias.

Los magistrados señalaron que Los Sauces está más cerca de llegar a juicio, mientras que la causa Hotesur aún tiene pendiente la incorporación de una pericia contable sobre documentación financiera.

Los antecedentes

El fiscal general ante Casación, Mario Villar, se había pronunciado a favor de unificar ambos juicios. En su planteo, sostuvo que las causas forman parte de una misma hipótesis acusatoria y advirtió que su tratamiento por separado podía fragmentar la prueba y dar lugar a decisiones incompatibles.

En su presentación, la Unidad de Información Financiera (UIF) cuestionó que el TOF 5 justificara la división de los procesos por motivos organizativos, la cantidad de testigos y la complejidad de las investigaciones, sin precisar por qué no podían desarrollarse en un mismo debate.

La UIF sugirió una modalidad de trabajo por etapas para desarrollar el juicio unificado. El esquema contempla abordar inicialmente las pruebas de Los Sauces, luego las comunes a los dos expedientes y finalmente las de Hotesur.

Carlos Beraldi, defensor de Cristina Fernández de Kirchner, había rechazado la reunificación de los juicios al advertir que un cambio de esquema a pocos días del comienzo previsto para Los Sauces podía demorar el debate y comprometer el derecho de defensa.

El abogado de Fabián De Sousa, Mariano Fragueiro Frías, también se opuso a que las causas se tramitaran de manera conjunta. A su entender, la discusión sobre cómo organizar las audiencias debía plantearse ante el tribunal oral como una cuestión preliminar y no resolverse mediante la intervención de Casación.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Política a las Brasas: qué cambios proponen Bravo y Rivarola para la coparticipación municipal

El riesgo país supera los 700 puntos y los bonos argentinos profundizaron las pérdidas

Juicio por YPF: la Justicia de EE.UU oficializó la anulación de la condena contra Argentina

Cuántos empleos estatales se eliminaron desde diciembre de 2023

El Gobierno autorizó una compra militar bajo reserva y sin detallar en plena tensión por Malvinas

Lo que se lee ahora
Juicio por YPF: la jueza Loretta Preska formalizó la anulación de la condena de US$16.100 millones contra la Argentina.
Política.

Juicio por YPF: la Justicia de EE.UU oficializó la anulación de la condena contra Argentina

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Ingreso a primer año 2027: son 22 los colegios con sobredemanda que irán a sorteo
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027: son 22 los colegios con sobredemanda que irán a sorteo

Cena Blanca 2025. video
Precios.

Cena Blanca 2026 en Jujuy: cuánto cuestan los trajes y cuáles son los colores en tendencia

Ingreso a primer año en Jujuy: este martes publicarán las escuelas con y sin sobredemanda
Jujuy.

Ingreso a primer año en Jujuy: este martes publicarán las escuelas con y sin sobredemanda

Imagen alusiva
Jujuy.

Rige alerta en Jujuy por viento norte y aumento de temperaturas: desde cuándo y en qué zonas

Dinosaurios en el Parque San Martín. video
Capital.

Volvieron los dinosaurios al Parque San Martín, pero todavía no están habilitados

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel