Kevin Ballesty: "Jujuy está en una crisis financiera, se pidió prestado para todo"

"Tenemos la obligación de ir a toda la provincia, la gente nos recibe bien y hay mucha expectativa. Nos cuentan sus problemas y nos apoyan. Es una campaña agotadora pero gracias a Dios, la sociedad me trata bien", arrancó diciendo y remarcó que la campaña está volcada principalmente a las redes sociales y a ir al interior, "le explicamos a todos que es La Libertad Avanza. El gobernador y los intendentes se pusieron en campaña para que lo bueno que se hace a nivel nacional, no llegue a Jujuy".

Señaló que hay candidatos en todo el interior pese a que existe "una campaña desleal desde el oficialismo. Nuestra intención es que desde este domingo haya un representante nuestro en cada rincón. Jujuy necesita tener una representación de La Libertad Avanza que cumplirá un rol de oposición que no se notó en los últimos años por esa sociedad que tiene la UCR con el PJ, se votan todo y no hay discusión de nada".

Enfatizó que LLA será "una oposición real que va a auditar, controlar, fiscalizar y pedir informes para saber el estado de la deuda. Hay que hacer un censo de acreedores y saber cuánto hay que pagar. Es una bola de dinero incalculable que fue al Estado. Tienen muchos cargos con sueldos millonarios, todo eso no lo blanquean, no lo informan y nosotros tendremos que poner la plata los próximos 30 o 40 años. La Reforma de la Constitución es un blindaje institucional para 5 apellidos".

"La gente nos pide de todo"

El candidato mencionó que "hay muchas localidades olvidadas por la política hace 30 años, no tienen servicios públicos, no hay empleos privados, si se trabaja se trabaja en el municipio sino no hay trabajo. La gente pide que quiere trabajar. Tienen problemas de droga, falta de acceso a servicios públicos, pastos muy largos en espacios públicos. Hay plata para cuestiones no relevantes pero no para el vecino. Es un panorama complejo y angustiante".

"Vamos a mandar cartas documentos, intimaciones, etc. No puede ser que la Legislatura no tenga ética laboral para preguntar al Ejecutivo que hace con la plata de los jujeños", añadió.

El trabajo de los jujeños

Asimismo afirmó que "no puede ser que se hable que se prioriza el trabajo de los jujeños y a la fecha uno anda peregrinando por todos los organismos públicos para poder trabajar. El trabajo no solo es de relación de dependencia, también está en el que quiere abrir un negocio".

"Los emprendedores no tienen un día sin un problema con el Juzgado de Faltas, Contravencional, Rentas, Ministerio de Trabajo, Control Comercial, Habilitación Comercial, Higiene y Seguridad, etc. Hay muchos organismos que te caen a exigirte y pedirte favores. Hay que sacar esa burocracia. El sector privado quiere que el Gobierno los deje trabajar", concluyó.