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16 de octubre de 2026 - 17:35
Politica.

La Corte Suprema pone a la venta autos y departamentos de Lázaro Báez

Los vehículos y las propiedades de Lázaro Báez se ofrecen a través de la plataforma de subastas judiciales online. Los bienes forman parte del inventario de Austral Construcciones.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
La Corte Suprema pone a la venta autos y departamentos de Lázaro Báez.&nbsp;

La Corte Suprema pone a la venta autos y departamentos de Lázaro Báez. 

Camionetas, camiones y obradores que pertenecieron a Austral Construcciones SA, la empresa del empresario condenado Lázaro Báez, comenzaron a ser subastados a través de la plataforma online de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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Los vehículos y obradores de Austral Construcciones SA, la empresa de Lázaro Báez, comenzaron a salir a remate mediante la plataforma de subastas judiciales online de la Corte Suprema.

La venta se lleva adelante como parte de un incidente dentro del proceso de quiebra de la firma, que concentró una importante participación en las obras viales de Santa Cruz entre 2003 y 2015.

El expediente de quiebra de la constructora se encuentra en el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 28. En ese contexto, y a partir de un incidente de restitución de bienes, la Justicia resolvió derivar distintos activos de la firma al área de subastas online de la Corte Suprema para concretar su venta.

La oferta incluye seis camionetas Chevrolet S10, con un precio de partida de $2.200.000 por unidad. A ellas se suman una Mercedes-Benz Sprinter, con una base de $5.100.000, y una Renault Master, cuyo valor inicial fue fijado en $7.200.000.

Además de los vehículos, se rematan 11 módulos Tecnimet que funcionaban como obradores junto a las rutas. La venta se organizó en dos lotes, uno con cuatro unidades y otro con las siete restantes.

Actualmente, los bienes se encuentran bajo custodia de la Fuerza Aérea por disposición de la Justicia. En cada publicación se especifican el lugar donde están depositados y las condiciones en las que se encuentran, para que los posibles compradores puedan evaluar su estado antes de ofertar.

Cómo funciona la plataformas de subastas de la Corte Suprema

La Corte Suprema puso en marcha la plataforma de remates judiciales online en 2025, mediante una resolución firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La iniciativa apunta a dar mayor transparencia a las subastas, facilitar la participación de compradores de todo el país y preservar su anonimato, con un mecanismo que no requiere intermediarios.

El sistema de remates judiciales online también se utilizó recientemente para poner a la venta distintas propiedades. Una de ellas fue un departamento de tres ambientes en el complejo River View, en Puerto Madero, cuyo precio base era de US$400.000. También se incluyó una casa situada en el country San Diego, en Moreno.

La plataforma también ofrece otras propiedades en distintas partes del país. Entre ellas se encuentran un departamento de tres ambientes con cochera en Mar del Plata, cuyo valor inicial es de US$54.000, una obra sin finalizar para un edificio en el barrio porteño de Villa Urquiza y una planta industrial ubicada en Mendoza.

Con la llegada de los vehículos y obradores de Austral Construcciones, el sistema de subastas judiciales suma nuevos bienes para su venta. El remate forma parte de la liquidación del patrimonio de la compañía, que concentró una porción importante de la obra pública vial en Santa Cruz durante los gobiernos kirchneristas.

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