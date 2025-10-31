Por la fecha 14, Central Córdoba (SE) recibirá a Racing Club

BsAs (DataFactory)

El duelo entre Central Córdoba (SE) y Racing Club correspondiente a la fecha 14 se disputará en el estadio Único Madre de Ciudades desde las 19:00 (hora Argentina), el lunes 3 de noviembre.

Así llegan Central Córdoba (SE) y Racing Club Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Clausura Central Córdoba (SE) venció 1-0 a Huracán en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego, 2 terminaron en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 4 goles en su arco y anotó 6 en la malla rival.

Últimos resultados de Racing Club en partidos del Clausura Racing Club venció en casa a Aldosivi por 1 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 2 y ha empatado 2. Además, logró gritar 6 goles y ha recibido 1 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 18 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Racing Club. El juez seleccionado para supervisar el partido es Luis Lobo Medina.

Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Clausura Fecha 15: vs Independiente Riv. (M): 10 de noviembre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Racing Club en los próximos partidos del Clausura Fecha 15: vs Defensa y Justicia: 8 de noviembre - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar Horario Central Córdoba (SE) y Racing Club, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

© 2025 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

