Pumas, zorros y cóndores: las fotos que muestran escenas inéditas en la Patagonia

Investigadores del CENPAT-Conicet obtuvieron imágenes inéditas de animales alimentándose en un río de Santa Cruz, en medio de estudios sobre la fauna patagónica.

“La presencia de este enorme pez ha alterado la alimentación de especies carroñeras como, cóndores, zorros, zorrinos, caracarás, caranchos, chimangos o águilas mora”, indica uninforme del

“La presencia de este enorme pez ha alterado la alimentación de especies carroñeras como, cóndores, zorros, zorrinos, caracarás, caranchos, chimangos o águilas mora”, indica uninforme del CENPAT .

“La presencia de este enorme pez ha alterado la alimentación de especies carroñeras como, cóndores, zorros, zorrinos, caracarás, caranchos, chimangos o águilas mora”, indica uninforme del CENPAT . Por

Las cámaras trampa captaron el comportamiento que nunca antes había sido documentado a nivel mundial.

“Desde 2003, observamos grandes cadáveres de salmón Chinook invasor dispersos a lo largo del valle del río Caterina”, contó Javier Ciancio, investigador del Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (Cesimar-Conicet).

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