24 de abril de 2026 - 20:11
Fotos.

Pumas, zorros y cóndores: las fotos que muestran escenas inéditas en la Patagonia

Investigadores del CENPAT-Conicet obtuvieron imágenes inéditas de animales alimentándose en un río de Santa Cruz, en medio de estudios sobre la fauna patagónica.

&nbsp;“La presencia de este enorme pez ha alterado la alimentación de especies carroñeras como, cóndores, zorros, zorrinos, caracarás, caranchos, chimangos o águilas mora”, indica uninforme del&nbsp;CENPAT. Foto 1/3
 “La presencia de este enorme pez ha alterado la alimentación de especies carroñeras como, cóndores, zorros, zorrinos, caracarás, caranchos, chimangos o águilas mora”, indica uninforme del CENPAT. Por
Las cámaras trampa captaron el comportamiento que nunca antes había sido documentado a nivel mundial. Foto 2/3

Las cámaras trampa captaron el comportamiento que nunca antes había sido documentado a nivel mundial.

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“Desde 2003, observamos grandes cadáveres de salmón Chinook invasor dispersos a lo largo del valle del río Caterina”, contó Javier Ciancio, investigador del Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (Cesimar-Conicet). Foto 3/3

“Desde 2003, observamos grandes cadáveres de salmón Chinook invasor dispersos a lo largo del valle del río Caterina”, contó Javier Ciancio, investigador del Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (Cesimar-Conicet).

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