Qué hay detrás de las promesas que miles de jujeños hacen a la Virgen de Río Blanco

Las peregrinaciones religiosas forman parte de la identidad cultural de Jujuy y representan mucho más que una manifestación de fe. Detrás de cada caminata hacia el santuario de la Virgen de Río Blanco hay historias familiares, promesas, agradecimientos y tradiciones que se mantienen vivas desde hace siglos. La devoción mariana también refleja el encuentro entre las creencias cristianas y las culturas ancestrales de la región.

En diálogo con Canal 4, Mónica Montenegro, doctora y magíster en Antropología, analizó el significado de estas expresiones religiosas, su origen histórico y la manera en que la fe se transmite de generación en generación.

La devoción a la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya tiene profundas raíces históricas en Jujuy . Su presencia se remonta a los primeros siglos de la evangelización y, con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los símbolos religiosos más representativos de la provincia.

"El pueblo de Jujuy tiene una profunda tradición mariana. Si bien en este caso vamos a referirnos a la Virgen de Río Blanco, que es nuestra Virgen del Rosario, es una advocación mariana muy importante que está presente en la provincia desde el 1600 aproximadamente" , explicó Montenegro.

La especialista destacó que esta extensa historia permite comprender el lugar que ocupa la imagen religiosa en la sociedad jujeña. "La tradición es muy, muy larga y es la imagen que más nos representa, es la patrona de la provincia y de la diócesis", sostuvo.

Respecto de la importancia que adquirió la figura de la Virgen, Montenegro explicó que su veneración está relacionada con los primeros procesos de evangelización en América.

La imagen de la Virgen del Rosario llegó al territorio del noroeste argentino a través de la orden de los dominicos. En Jujuy, su presencia inicial estuvo vinculada con el valle de Río Blanco, una zona habitada por los pueblos originarios paipayas.

La relación entre la fe cristiana y las tradiciones ancestrales

Uno de los aspectos que destacó Montenegro es que las manifestaciones culturales y religiosas de Jujuy no pueden comprenderse únicamente desde la llegada del cristianismo, ya que en la región existían creencias y prácticas anteriores a la evangelización.

"Todo lo que son manifestaciones culturales tienen elementos propios del cristianismo, pero también hay otros elementos presentes de las culturas que antecedieron en estos territorios", señaló.

Peregrinación de los jóvenes a Río Blanco (Archivo)

Esta convivencia de distintas tradiciones forma parte de la historia cultural de la provincia. Las prácticas religiosas actuales se desarrollan en un territorio donde las comunidades originarias construyeron sus propias formas de comprender el mundo, la espiritualidad y la relación con su entorno.

Sin embargo, la antropóloga aclaró que la Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya constituye específicamente una advocación mariana católica y que las peregrinaciones actuales expresan la continuidad de la devoción cristiana.

La Virgen María como figura maternal y símbolo de protección

Otro de los aspectos que explicó Mónica Montenegro es la profunda relación entre la devoción a la Virgen María y su representación como figura materna. Desde la perspectiva católica, su imagen está asociada con valores como el amor, el cuidado, la protección y el acompañamiento, que también se vinculan con la maternidad.

En ese punto señaló que esta identificación ayuda a comprender por qué la Virgen ocupa un lugar tan importante en la vida religiosa de los jujeños, especialmente en fechas significativas como el Día de la Madre.

"Es por esa presencia maternal de la Santísima Virgen María que encarna un modelo de valores muy asociados a lo maternal", explicó Montenegro.