Rosario Central vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

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Rosario Central recibe el próximo domingo 11 de octubre a Independiente Riv. (M) por la fecha 12 del Clausura, a partir de las 17:00 (hora Argentina) en el estadio Gigante de Arroyito.

Así llegan Rosario Central y Independiente Riv. (M) Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Clausura En la jornada previa, Rosario Central igualó 1-1 el juego ante Banfield. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido, en los que le han convertido 4 goles y marcó 5 tantos en el rival.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos del Clausura En la fecha anterior, Independiente Riv. (M) logró empatar 1-1 ante Gimnasia. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota y 3 victorias. Pudo convertir 10 goles y sus rivales lograron anotar 8 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 2 triunfos para el local, 1 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 22 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Independiente Riv. (M) fue el ganador por 2 a 0. El árbitro encargado de dirigir el partido será Facundo Tello Figueroa.

Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Clausura Fecha 13: vs Atlético Tucumán: 17 de octubre - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Huracán: 24 de octubre - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Sarmiento: 30 de octubre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Independiente Riv. (M) en los próximos partidos del Clausura Fecha 13: vs Tigre: 17 de octubre - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Argentinos Juniors: 27 de octubre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Banfield: 2 de noviembre - 21:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar Horario Rosario Central e Independiente Riv. (M), según país Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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