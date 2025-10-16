jueves 16 de octubre de 2025

16 de octubre de 2025 - 10:28
Liga Profesional

Rosario Central vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 13 del Clausura

Te contamos la previa del duelo Rosario Central vs Platense, que se enfrentarán en el estadio Gigante de Arroyito el próximo domingo 19 de octubre a las 18:00 (hora Argentina). Pablo Echavarría será el árbitro del partido.

BsAs (DataFactory)

El duelo correspondiente a la fecha 13 del Clausura se jugará el próximo domingo 19 de octubre a las 18:00 (hora Argentina).

Así llegan Rosario Central y Platense

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de Rosario Central en partidos del Clausura

Rosario Central derrotó por 2 a 1 a Vélez en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 2 partidos e igualó en 2 encuentros. Le han encajado 4 goles y ha convertido 9.

Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura

Platense sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Dep. Riestra. En los últimos partidos que disputó obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Ha convertido 6 goles y ha recibido 8 en contra.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 1. En 3 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 15 de abril, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y firmaron un empate en 0.

El árbitro designado para el encuentro es Pablo Echavarría.


Fechas y rivales de Rosario Central en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 14: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 6: vs Independiente: 24 de octubre - 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 14: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
Horario Rosario Central y Platense, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela: 17:00 horas

DataFactory

