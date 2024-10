Qué son los mosquitos rojos que liberaron en Mendoza para controlar el dengue

Qué son los mosquitos rojos

Las fotos se viralizaron en diversos grupos locales de WhatsApp en donde las personas se advertían unas a otras que no mataran a estos mosquitos tan extraños: son los que llevan consigo la posibilidad de terminar con el dengue.

Según el secretario técnico del Iscamen, Guillermo Azin, en una entrevista realizada por Diario UNO detalló que la investigación está en condiciones de ponerse en práctica tras superar con éxito las etapas experimentales de cría masiva de insectos, de separar machos de hembras, de irradiar a los machos con rayos gamma para dejarlos estériles y de comprobar que tienen la misma capacidad de copular que los mosquitos fértiles.

En estos momentos la investigación se encuentra en la fase de distribución de estos mosquitos estériles para comprobar si disminuye la población de los insectos.

mosquito rojo - Mendoza.jpg

Objetivo de la creación de estos mosquitos

Esto tiene como objetivo que al copular con las hembras silvestres no dejarán descendencia y así se interrumpirá el ciclo biológico. Los mosquitos de laboratorio, al ser irradiados con rayos gamma, no pueden reproducirse y por lo tanto no se propaga la enfermedad del dengue.

Dicha técnica se entiende como un tipo de control biológico que propone la utilización de insectos para controlar su propia población. Los mosquitos serán rojos porque es el elemento que usan los investigadores para diferenciarlo de los silvestres y se pide a los mendocinos que si los ven no los maten para permitir cumplir el objetivo de los investigadores.

En dónde se llevará a cabo la primera liberación de este mosquito

La primera liberación ocurrirá en el barrio de Bermejo, en la localidad de Guaymallén en Mendoza. Los ensayos en curso forman parte de una investigación para evaluar si la técnica tiene un efecto beneficioso para bajar las poblaciones de mosquitos Aedes aegypti.