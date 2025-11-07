viernes 07 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de noviembre de 2025 - 20:06
Arte.

Se extiende más días la muestra "Emociones Peligrosas" del artista jujeño Martín González

La muestra reúne 16 obras con técnicas mixtas e innovadoras, y podría recorrer próximamente otras localidades de la provincia.

Federico Franco
Por  Federico Franco
martin gonzalez

El artista jujeño Martín González anunció que su muestra “Emociones Peligrosas” se extenderá durante 15 días más en el Centro Cultural Éxodo Jujeño, ubicado en avenida Presidente Perón esquina Bahía Blanca.

Lee además
Dónde denunciar maltrato animal en Jujuy. 
Crueldad.

Denuncia maltrato animal en Jujuy: dónde y cómo actuar rápido
Caída de la industria en Argentina.
INDEC.

La industria en Argentina registró una caída en septiembre: los sectores más afectados

En diálogo con Canal 4, González expresó su alegría por la prórroga: “La verdad que muy contento, muy feliz porque, bueno, nuestra muestra se extiende 15 días más. Así que, bueno, invitar a la gente que se siga acercando al Centro Cultural Éxodo Jujeño a poder disfrutar de estas últimas dos semanitas que nos quedan de muestra”.

El artista destacó que esta oportunidad representa un paso más en su desarrollo dentro del ámbito local: “Estamos muy contentos, muy felices porque nuestro trabajo sigue creciendo, ¿no? Y siempre dando la posibilidad de que podamos crecer en el ámbito artístico”.

Al referirse al contenido de la exposición, González detalló: “La gente se va a encontrar con 16 obras entre la técnica de puring y un par de obras que están basadas en una técnica mixta que está basada entre la pintura acrílica y el puring”.

También explicó que incorporó un trabajo experimental que combina diferentes materiales: “Después tenemos una técnica mixta que es entre el puring mezclando la tinta china con la pintura acrílica. La verdad que ha sido una investigación de un año largo de investigación y de desarrollo”.

WhatsApp Video 2025-11-07 at 19.00.38

La muestra puede visitarse en horario corrido

“La muestra está abierta para el público de las 8 de la mañana hasta las 20 horas, de lunes a viernes, y los fines de semana, si hay actividad en el Centro Cultural, está abierto para que la gente se pueda acercar”, explicó el artista.

Finalmente, González adelantó que su proyecto podría expandirse a otras localidades jujeñas: “Hemos presentado un proyecto a la Dirección de Cultura de la provincia de Jujuy en el que estamos viendo la posibilidad de poder llevar esta muestra a los salones de cultura de la provincia. Estamos esperando novedades de la gente de Cultura. Seguramente tendremos algunas reuniones y charlas. Por el momento no hay nada confirmado. La idea es hacer la muestra en julio del año que viene”.

Con esta extensión, el público tendrá dos semanas más para conocer el trabajo de un artista jujeño que fusiona técnica, experimentación y emoción en cada una de sus obras.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Denuncia maltrato animal en Jujuy: dónde y cómo actuar rápido

La industria en Argentina registró una caída en septiembre: los sectores más afectados

Cómo serán los servicios municipales el sábado por el Día del Empleado Municipal

Vocación y servicio: llaman a hombres y mujeres a integrar Bomberos Voluntarios San Florián

Inscripciones en los Centros de Desarrollo Infantil municipales: cómo anotarse

Lo que se lee ahora
La plataforma SUBAST.AR asigna cada unidad al mejor postor, que debe documentar su capacidad de pago para cerrar la operación
Sociedad.

Remate de casas ProCreAr: paso a paso para participar, requisitos y qué se sabe para Jujuy

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Matías Módolo.
Despedida.

Matías Módolo dejó de ser el técnico de Gimnasia de Jujuy

Accidente en La Quiaca
Policiales.

Dos conductores murieron en un choque fatal en La Quiaca

La plataforma SUBAST.AR asigna cada unidad al mejor postor, que debe documentar su capacidad de pago para cerrar la operación
Sociedad.

Remate de casas ProCreAr: paso a paso para participar, requisitos y qué se sabe para Jujuy

Licencia de conducir video
Trámites.

Licencia de conducir en Jujuy: qué documentación hay que llevar, cómo sacar turno y cuánto cuesta

Convocatoria para ser payaso de hospital.
Solidaridad.

Convocan a voluntarios para ser payaso de hospital que visita a niños y abuelos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel