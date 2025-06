Así es la "hamburtilla": el invento de un joven que revolucionó su barrio

“Me despierto todos los días a las 5.30. Me levanto, tomo algo rápido y me vengo para acá tipo 6 menos diez. Preparo todo, hago las tortillas una hora antes de que la gente aparezca”, contó. Su puesto funciona de lunes a viernes desde las 6 hasta las 10 de la mañana. Luego toma un pequeño descanso y vuelve a la parrilla. “A las 11:30 empiezo a hacer el fuego para el mediodía, para las hamburguesas y me quedo de 12 a 14”, explicó.

Los autos paran y esperan que el joven cocine las tortillas.

El brasero, la parrilla y la mesa para estirar la masa están justo detrás del lugar. Gonzalo llega temprano en su auto, organiza todo y se pone a preparar los bollos.

El joven explicó que la elaboración de las tortillas es una tarea intensa y solitaria, aunque recibe un apoyo importante. “A las 19 empiezo a amasar. Me lleva cuatro horas, termino a las 22 ó 23”.

En total, procesa alrededor de 50 kilos de harina diariamente. “A veces lo meto a mi primo ahí. Si estoy cansado, le digo que venga”, comentó. No obstante, quien siempre está presente y es clave en la operación es su padre: “Mi viejo está siempre acá. Todos los días me viene a hacer el aguante. Mi sobrino y mi mamá también”.

Gonzalo cocina alrededor de 80 hamburguesas por día.

La “hamburtilla” se presenta en distintas variantes, ajustándose al apetito de cada cliente. Para una sola persona, está la opción individual con una hamburguesa a $5000, y la doble por $7000. Sin embargo, la más popular es la versión “XXL”, diseñada para compartir: “Lleva seis hamburguesas para cuatro o tres personas, depende de cada uno. Esa está $15.000”, explicó Gonzalo.

Las repercusiones del invento gastronómico en todo el barrio y en las redes

“La verdad es que pegó como nunca me imaginé. La gente me saluda, me felicita. Todos los que me cruzo me dicen palabras lindas”, comentó el joven con satisfacción. Además, contó que vende más de 100 tortillas diarias, sin incluir las 20 a 30 “hamburtillas” que preparan cada mediodía.

“Lo más duro es levantarse cuando hace frío y te querés quedar acostado en tu casa. Levantarme temprano es lo más difícil para mí. Hasta hoy, hace un mes y medio que arranqué, no falté ni un día”, confesó.

Su puesto está ubicado en Avenida Castañares y Basualdo, en el barrio de Villa Lugano.

Sus objetivos para el futuro son ambiciosos y bien definidos. Busca ampliar su carta y además alquilar un local en el barrio que le permita trabajar con mayor comodidad y ofrecer empleo a sus amigos: “Me gustaría agregarle cheddar, queso, lechuga, tomate, todo lo que se pueda poner a una hamburguesa común”.

Gonzalo agregó: “Tengo muchos, muchos planes para el futuro. Primero tengo ganas de abrir el local, expandirme por Buenos Aires principalmente, si se puede algún día por las provincias también, porque mucha gente quiere que vaya a las provincias. Y también tengo ganas de ir a Mar del Plata en el verano”.

El ingenioso invento que fusiona la clásica tortilla de harina con una hamburguesa en el medio, se convirtió en un auténtico fenómeno Gonzalo "Bebu" Céspedes tiene 22 años, y con su novedoso plato sueña con darle trabajo a toda su familia y vivir en Puerto Madero.

Además, su proyecto de crecimiento está impulsado por un sincero deseo de apoyar a quienes lo han respaldado. “Tengo ganas de traer a mis amigos y a mi primo también. A todos los que no tengan laburo les quiero dar una mano. Estaría bueno ayudar a la gente que no tiene laburo”, expresó.

No obstante, la fuerza motriz de “Bebu” son sus metas personales, que enfrenta con la convicción y entusiasmo de quien está seguro de que las alcanzará. “Lo voy a lograr, sé que sí, siempre lo pienso y lo digo, lo manifiesto todos los días. Yo sé que algún día eso va a llegar”, concluyó.