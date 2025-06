Broma viral: se durmió en el auto viajando con amigos y el grupo fingió un choque

Lo que realmente capturó la mirada de los internautas no fue tanto el engaño en sí, sino la reacción del joven. Su rostro reflejando un miedo genuino, con la boca abierta como si estuviera a punto de emitir un grito, se transformó en el elemento central y más memorable del clip.

“Estaba paralizado, con mucho miedo, no se podía mover”, “No dale, no le hagas eso”, “¿Y el cinturón de seguridad?“, ”Necesito el sticker de esa reacción", “Para qué enemigos con esos amigos” y “De los mejores videos que vi en TikTok”, son algunos de los mensajes en la sección de comentarios de la publicación.

Si bien la mayoría de las opiniones fueron favorables y destacaron el humor del instante, ciertos usuarios advirtieron sobre los posibles peligros que pueden implicar bromas similares, sobre todo para personas con nervios sensibles. No obstante, en esta situación particular, la experiencia terminó siendo solo una anécdota entretenida compartida entre amigos.