Estilista colombiana sorprende con un cambio de look impactante en una clienta

Fue a hacerse un cambio de look a la peluquería y no pudo creer el resultado.

El vídeo documentó todo el procedimiento desde el principio, donde la mujer compartió que había descuidado su cabello desde diciembre. Entre risas, hizo el comentario: “Nada. Desde diciembre no me lo toco . Cuando decidí venir acá dije ‘Ya no me lo toco’”, mientras lucía sus canas. La razón por la cual decidió finalmente cambiar su apariencia fue la recomendación de la estilista. “Yo vengo a que me digas ‘Esto se te ve bien’” , dijo.

La estilista evaluó la situación y expresó su intención de no hacer cambios demasiado radicales, pero se mostró dispuesta a adaptarse a las necesidades y deseos de su cliente. “En el proceso voy a ir analizando si le subo mucho o no, aunque no quisiera”.

Este cambio de imagen también tenía significados personales profundos para la mujer. “Eso por favor, me echa mi esposo. Lo tuve así cortito cual un hombre, pero ya me conoció, miró fotos y me dijo ‘Nunca quiero verte así’”, reveló, mostrando la influencia de la opinión de su pareja en sus decisiones sobre su apariencia.

Al finalizar la transformación, la mujer tuvo una reacción emotiva. Al contemplarse en el espejo, expresó con entusiasmo: “Dios mío, me quitaste como 20 años de encima”, agregando, entre lágrimas, “¡No lo puedo creer, esa soy yo! ¡Voy a llorar! Hace mucho no me veía”. La estilista, también conmovida, le respondió con un sentido: “Te ves muy linda”.

El cambio causó tanto impacto que, tras publicarse en TikTok por Hernández, se viralizó en otras plataformas como X (antes conocido como Twitter). Esta difusión rápida provocó una oleada de elogios, aunque algunos usuarios comenzaron a cuestionar si era la misma persona debido a la transformación radical.

Las metamorfosis visuales suelen captar mucho interés en las redes sociales, especialmente cuando son tan llamativas como esta. “Yo creo que no es la misma”, “Jajaja ese cambio de look le cambió hasta la voz”, “¿Quiénes vieron más de 1 vez el video?”, “Yo quiero ver pero la reacción del esposo”, “A mi no me convence que sea la misma persona…. Me gustaría creer que sí es la misma”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

