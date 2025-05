Netflix: la serie con Tom Segura que mezcla traumas y humor negro con una creatividad única

Cada episodio de Malos pensamientos aborda un tema específico.

Quien es quién en Malos pensamientos, de Netflix

El reparto central está conformado por Daniella Pineda, Robert Iler, Arnold Chun y Alexis Abrams, quienes encarnan figuras fundamentales en los distintos relatos que componen la serie. Pineda da vida a la señora King, Iler interpreta a Evan, Chun a Byung Sung y Abrams a Emily.

A ellos se suman intérpretes como John Gholson, Kirk Fox, Alexandra Chando, Billie D. Merritt y Jenn Covington, quienes aportan sus talentos al desarrollo de esta sátira de humor sombrío. La realización de la serie fue conducida por Rami Hachache, Jeremy Konner y el mismo Tom Segura, quienes compartieron tareas en la dirección. El desarrollo del guión corrió por cuenta de un equipo creativo compuesto por Conor Galvin, Craig Gerard, Matthew Zinman, junto con los ya mencionados Hachache y Konner.

En cuanto a la producción ejecutiva, esta fue encabezada por Molly Mandel, Kara Heumann, Ryan Hall y Segura, trabajando bajo la firma de YMH Studios. La plataforma Netflix se encargó de la difusión exclusiva del contenido.

El lanzamiento de la serie fue precedido por un adelanto exclusivo presentado durante una función con entradas agotadas en el Madison Square Garden.

Cada capítulo de Malos pensamientos se enfoca en un eje temático distinto, abordando cuestiones como el ámbito laboral, la realización personal, los vínculos familiares, las relaciones amorosas, la forma en que nos expresamos y el bienestar físico y mental.

Los títulos de los episodios —“Jobs”, “Success”, “Family”, “Love”, “Communication” y “Health”— reflejan esta división temática. Esta organización narrativa le permite a la serie examinar múltiples aspectos de la experiencia humana desde una óptica sarcástica y sombría, en línea con el particular sentido del humor de Segura.

Tom Segura llega a Netflix con una serie que explora traumas y creatividad usando humor negro.

Segura: un exitoso standupero que regresa a Netflix

Antes de su estreno oficial, la serie fue anticipada con un avance especial que se proyectó en una función completamente colmada en el Madison Square Garden, lo que reforzó el entusiasmo y la atención del público fiel a Tom Segura.

Tom Segura, reconocido por su carrera en el stand-up, había colaborado previamente con Netflix en presentaciones como “Sledgehammer” (2023), “Ball Hog” (2020), “Disgraceful” (2018), “Mostly Stories” (2016) y “Completely Normal” (2014). Además, llevó a cabo una exitosa gira denominada “Come Together” entre 2023 y 2024, y en 2022 publicó su libro de ensayos cómicos titulado “I’d Like to Play Alone, Please”.

En una comedia profundamente satírica, los personajes enfrentan dilemas a través de la música, las emociones y la imaginación.

Con esta obra, Segura expande su gama de propuestas creativas, trasladando su estilo único de humor audaz a un formato narrativo que seguramente cautivará y pondrá a prueba a su audiencia.