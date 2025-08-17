Boca Juniors cortó la mala racha y goleó a Independiente Rivadavia

Boca Juniors corta la mala racha y golea a Independiente Rivadavia

Boca Juniors pudo volver a la victoria en Mendoza goleando a Independiente Rivadavia de esa provincia por 3 a 0 con pasajes de buen fútbol y contundencia, además de una cuota de solvencia cuando el local apretaba.

El Xeneize se impuso en la fecha 5 del Clausura con los goles de Exequiel Zeballos (42' 2T), Alan Velasco (44' 2T) y Ezequiel Centurión (29' 1T, en contra), en un choque que tuvo todos lo ingredientes para convertirse en un gran partido.

Exequiel Zeballos fue la figura del partido. El delantero de Boca Juniors marcó 1 gol, remató al arco contrario en 2 oportunidades y realizó 4 pases correctos. Otro jugador importante en el partido fue Alan Velasco. El mediocampista de Boca Juniors fue el autor de 1 gol y acertó 5 pases correctos.

El director técnico de Independiente, Alfredo Berti, planteó una estrategia 4-4-2 con Ezequiel Centurión en el arco; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer y Pedro Souto en la línea defensiva; Mauricio Cardillo, Tomas Bottari, Maximiliano Amarfil y Thomas Ortega en el medio; y Fabrizio Sartori y Sebastián Villa en el ataque.

Por su parte, los dirigidos por Miguel Ángel Russo se pararon con un esquema 4-4-2 con Agustín Marchesín bajo los tres palos; Juan Ignacio Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco en defensa; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes y Carlos Palacios en la mitad de cancha; y Miguel Ángel Merentiel y Edinson Cavani en la delantera. El árbitro Pablo Dóvalo fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego y tuvo una actuación correcta, sin demasiadas polémicas. En la próxima fecha Indep.Mza. visitará a Tigre y el Xeneize jugará de local frente a Banfield. Embed

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.