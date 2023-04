Live Blog Post

"¡Son unos caraduras!"

"No, no, presidenta no. Fui la única política que fue proscripta, condenada e intentada asesinar. A esos que dicen que la casta política le tiene miedo que no me venga a joder, nunca te pasó nada, de dónde te tenemos miedo ¡caraduras!", dijo.

"Es increíble, no quieren investigar a los que me quisieron matar. ¿Miedo? miedo tengo a que mis nietos crezcan en un país tan inequitativo. Temo por los jóvenes, yo ya viví. Temo por los pibes porque hay demasiada hipocresía", agregó.