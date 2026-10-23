viernes 23 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
23 de octubre de 2026 - 08:41
Deportes.

Gimnasia de Jujuy vs. Atlanta: horario, árbitro y cómo llegan al partido clave por el ascenso

Gimnasia de Jujuy jugará un partido clave ante Atlanta por la Fecha 35 de la Primera Nacional. El encuentro será dirigido por Gonzalo Pereira.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Gimnasia de Jujuy vs Atlanta - Foto de archivo

Gimnasia de Jujuy vs Atlanta - Foto de archivo

Gimnasia de Jujuy recibirá a Atlanta este domingo 25 de octubre, en un enfrentamiento clave por la Fecha 35 de la Primera Nacional. El encuentro será importante para comenzar a definir qué equipo disputará la primera final por el ascenso y cuáles accederán al Reducido.

Lee además
Gimnasia de Jujuy: Estamos dejando la vida y el alma para ascender video
Deportes.

Gimnasia de Jujuy: "Estamos dejando la vida y el alma para ascender"
arbitro desconocido para gimnasia de jujuy: gonzalo pereira dirigira ante atlanta
Deportes.

Árbitro desconocido para Gimnasia de Jujuy: Gonzalo Pereira dirigirá ante Atlanta

El Lobo y el Bohemio llegan igualados en puntos y con la necesidad de conseguir una victoria para mantenerse entre los principales protagonistas de la Zona B.

Gimnasia de Jujuy vs. Atlanta: horario y árbitro

El partido se jugará este domingo 25 de octubre, desde las 16 horas, en el Estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) designó como árbitro principal a Gonzalo Pereira, quien dirigirá por primera vez a Gimnasia de Jujuy en la temporada 2026.

Pereira acumula 26 partidos dirigidos durante el actual campeonato, aunque todavía no tuvo al conjunto jujeño bajo su arbitraje. Con Atlanta, en cambio, registra tres antecedentes: dirigió sus encuentros frente a Atlético Rafaela, Almagro y Agropecuario. En esos partidos, el equipo conducido por Cristian Pellerano consiguió dos victorias y sufrió una derrota.

El nuevo cruce entre los hermanos Pellerano

El encuentro también tendrá un condimento particular fuera del campo de juego: Hernán y Cristian Pellerano volverán a enfrentarse como entrenadores de Gimnasia de Jujuy y Atlanta, respectivamente.

El antecedente más reciente entre ambos equipos corresponde a la Fecha 17, cuando el Bohemio se impuso por 3-0 en Villa Crespo. Ahora, el conjunto jujeño buscará cambiar aquella imagen en condición de local, en un partido que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

Foto: Diario Ol&eacute;

Foto: Diario Olé

Cómo llegan Gimnasia de Jujuy y Atlanta

Gimnasia de Jujuy llega después de conseguir una importante victoria como visitante ante Nueva Chicago, resultado que le permitió sumar tres puntos y mantenerse en el tercer puesto de la Zona B, con 58 unidades.

Atlanta, por su parte, viene de perder 3-1 frente a Gimnasia y Tiro de Salta. Tras esa derrota, el Bohemio quedó ubicado en la cuarta posición, también con 58 puntos, pero por debajo del Lobo en la tabla.

Con ambos equipos igualados en unidades, el enfrentamiento del domingo será fundamental para sus aspiraciones de ascenso y para la definición de los puestos de clasificación al Reducido.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gimnasia de Jujuy: "Estamos dejando la vida y el alma para ascender"

Árbitro desconocido para Gimnasia de Jujuy: Gonzalo Pereira dirigirá ante Atlanta

Gimnasia de Jujuy vs. Atlanta el domingo: cómo quedó la tabla y últimas dos fechas

Gimnasia de Jujuy aseguró su lugar en la Copa Argentina 2027

Hernán Pellerano sobre la victoria del Lobo: "No vamos a ninguna cancha a buscar el empate"

Lo que se lee ahora
estudiantes elimino por penales a flamengo y es finalista de la copa libertadores
Deportes.

Estudiantes eliminó por penales a Flamengo y es finalista de la Copa Libertadores

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Sorteo ingreso a primer año.
Educación.

Ingreso a primer año en Jujuy: se realizó el sorteo de las escuelas con sobredemanda

Julián Tejerina, el jujeño que padece cáncer y que muestra el proceso para ayudar a otros.
Fortaleza.

El jujeño que enfrentó dos tumores y compartió cada quimio para dar esperanza: "Tengo que seguir"

Accidente fatal. video
Policiales.

Accidente fatal en Jujuy: un motociclista murió sobre Ruta 2

Ley Penal Juvenil (foto generada con IA) Un adolescente reconoció seis delitos en un juicio abreviado. La Justicia homologó el acuerdo y dispuso un acompañamiento interdisciplinario.
Justicia.

Ley Penal Juvenil: Jujuy realizó la primera declaración de responsabilidad penal de un adolescente

¿Se puede ser feliz sin pareja? Una licenciada jujeña explicó la importancia de los amigos y vínculos video
Jujuy.

¿Se puede ser feliz sin pareja? Una licenciada jujeña explicó la importancia de los amigos y vínculos

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel