Gimnasia de Jujuy vs. Atlanta: horario, árbitro y cómo llegan al partido clave por el ascenso

Gimnasia de Jujuy recibirá a Atlanta este domingo 25 de octubre, en un enfrentamiento clave por la Fecha 35 de la Primera Nacional. El encuentro será importante para comenzar a definir qué equipo disputará la primera final por el ascenso y cuáles accederán al Reducido.

Deportes. Gimnasia de Jujuy: "Estamos dejando la vida y el alma para ascender"

El Lobo y el Bohemio llegan igualados en puntos y con la necesidad de conseguir una victoria para mantenerse entre los principales protagonistas de la Zona B.

El partido se jugará este domingo 25 de octubre, desde las 16 horas, en el Estadio 23 de Agosto de San Salvador de Jujuy. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) designó como árbitro principal a Gonzalo Pereira, quien dirigirá por primera vez a Gimnasia de Jujuy en la temporada 2026.

El equipo arbitral estará integrado por Gonzalo Pereira como árbitro principal , mientras que la terna se completará con Juan Pablo Millenaar como asistente 1; Diego Romero como asistente 2; y Federico Guaymas como cuarto árbitro.

Pereira acumula 26 partidos dirigidos durante el actual campeonato, aunque todavía no tuvo al conjunto jujeño bajo su arbitraje. Con Atlanta, en cambio, registra tres antecedentes: dirigió sus encuentros frente a Atlético Rafaela, Almagro y Agropecuario. En esos partidos, el equipo conducido por Cristian Pellerano consiguió dos victorias y sufrió una derrota.

El nuevo cruce entre los hermanos Pellerano

El encuentro también tendrá un condimento particular fuera del campo de juego: Hernán y Cristian Pellerano volverán a enfrentarse como entrenadores de Gimnasia de Jujuy y Atlanta, respectivamente.

El antecedente más reciente entre ambos equipos corresponde a la Fecha 17, cuando el Bohemio se impuso por 3-0 en Villa Crespo. Ahora, el conjunto jujeño buscará cambiar aquella imagen en condición de local, en un partido que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

Foto: Diario Olé

Cómo llegan Gimnasia de Jujuy y Atlanta

Gimnasia de Jujuy llega después de conseguir una importante victoria como visitante ante Nueva Chicago, resultado que le permitió sumar tres puntos y mantenerse en el tercer puesto de la Zona B, con 58 unidades.

Atlanta, por su parte, viene de perder 3-1 frente a Gimnasia y Tiro de Salta. Tras esa derrota, el Bohemio quedó ubicado en la cuarta posición, también con 58 puntos, pero por debajo del Lobo en la tabla.

Con ambos equipos igualados en unidades, el enfrentamiento del domingo será fundamental para sus aspiraciones de ascenso y para la definición de los puestos de clasificación al Reducido.