domingo 18 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de octubre de 2026 - 17:48
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy ganó en Mataderos y quedó tercero en la Zona B

El Lobo venció 1 a 0 a Nueva Chicago como visitante con un gol de Francisco Molina. El equipo jujeño mejoró su rendimiento en el complemento y consiguió tres puntos importantes.

+ Seguir en
Por  Agustín Weibel
Gimnasia de Jujuy ganó en Mataderos y quedó tercero en la Zona B

Gimnasia de Jujuy ganó en Mataderos y quedó tercero en la Zona B

Gimnasia de Jujuy consiguió un triunfo fundamental en su visita a Nueva Chicago. El equipo dirigido por el cuerpo técnico albiceleste se impuso por 1 a 0 en Mataderos, gracias al tanto de Francisco Molina, y llegó a los 58 puntos en la Zona B de la Primera Nacional.

Lee además
Gimnasia de Jujuy
Deportes.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla y los partidos que le quedan
Incidentes en el clásico entre Gimnasia de Jujuy y Gimnasia y Tiro
Deportes.

Incidentes en el clásico entre Gimnasia de Jujuy y Gimnasia y Tiro

El resultado le permitió al Lobo ubicarse en la tercera posición de la tabla y afrontar con mayor confianza el tramo decisivo del campeonato.

Un primer tiempo complicado para el Lobo

Durante la primera parte, Gimnasia tuvo dificultades para imponer su juego frente a un Nueva Chicago que salió decidido a buscar los tres puntos. El conjunto local necesitaba una victoria para alejarse de la zona baja de la tabla y mostró intensidad en la búsqueda del resultado.

El Lobo debió soportar varios momentos de presión y le costó encontrar espacios para desarrollar sus ataques. El equipo de Pellerano no logró controlar el trámite con la comodidad que pretendía y tuvo que trabajar para mantenerse en partido ante un rival que jugaba con la urgencia de sumar.

Gimnasia mejoró en el complemento y encontró el gol

En la segunda mitad, el conjunto jujeño mostró otra actitud, ganó protagonismo y consiguió mejorar su funcionamiento. Con mayor decisión para atacar, Gimnasia encontró los caminos para lastimar a Nueva Chicago y terminó encontrando la diferencia que necesitaba.

Francisco Molina fue el encargado de marcar el único gol del encuentro, una conquista que terminó siendo determinante para que el Lobo se llevara tres puntos de gran valor desde Mataderos.

A partir de la ventaja, Gimnasia tuvo que sostener el resultado ante un rival que no renunció a la búsqueda del empate. Sin embargo, el equipo jujeño logró conservar la diferencia y celebró una victoria importante fuera de casa.

Gimnasia llegó a los 58 puntos y se viene Atlanta

Con este triunfo, Gimnasia de Jujuy alcanzó las 58 unidades y se ubicó tercero en la Zona B de la Primera Nacional. La victoria también adquiere importancia por lo que viene: en la próxima fecha, el Lobo recibirá a Atlanta, que cuenta con la misma cantidad de puntos.

El enfrentamiento aparece como un compromiso clave para las aspiraciones de ambos equipos, ya que pondrá cara a cara a dos protagonistas que buscan cerrar la fase regular en una posición favorable.

Con el impulso de haber ganado como visitante y después de mejorar su rendimiento en el complemento, Gimnasia se prepara para un nuevo desafío en Jujuy, con la posibilidad de dar otro paso importante .

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla y los partidos que le quedan

Incidentes en el clásico entre Gimnasia de Jujuy y Gimnasia y Tiro

Juan Pablo Lousteau dirigirá al Lobo vs Chicago en un partido clave de la Zona B

Gimnasia de Jujuy visita a Nueva Chicago en un partido clave por la Zona B

Clásico del Norte: habrá 250 policías y escolta para los hinchas de Gimnasia y Tiro de Salta

Lo que se lee ahora
Erling Haaland sorprendió con un mate y agradeció a tres futbolistas argentinos
Espectáculos.

Erling Haaland sorprendió con un mate y agradeció a tres futbolistas argentinos

Por  Agustina Medina

Las más leídas

Este domingo no habrá peregrinación de la Virgen de Rio Blanco por el día de los enfermos. La Virgen saldrá en camioneta y Canal 4 transmitirá en vivo. video
Jujuy.

Virgen de Río Blanco: horarios de las misas de este domingo y cómo será la peregrinación de los enfermos

Erling Haaland sorprendió con un mate y agradeció a tres futbolistas argentinos
Espectáculos.

Erling Haaland sorprendió con un mate y agradeció a tres futbolistas argentinos

Alerta Sofía: buscan a Camila Ayelén Rodríguez Caraballo, una adolescente de 15 años
País.

Alerta Sofía: buscan a Camila Ayelén Rodríguez Caraballo, una adolescente de 15 años

Gimnasia de Jujuy ganó en Mataderos y quedó tercero en la Zona B
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy ganó en Mataderos y quedó tercero en la Zona B

Jujuy Básquet debuta en la Liga Argentina 2026/27
Deportes.

Jujuy Básquet debuta en la Liga Argentina 2026/27: horario y entradas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel