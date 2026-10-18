Gimnasia de Jujuy ganó en Mataderos y quedó tercero en la Zona B

Gimnasia de Jujuy consiguió un triunfo fundamental en su visita a Nueva Chicago. El equipo dirigido por el cuerpo técnico albiceleste se impuso por 1 a 0 en Mataderos, gracias al tanto de Francisco Molina, y llegó a los 58 puntos en la Zona B de la Primera Nacional.
El resultado le permitió al Lobo ubicarse en la tercera posición de la tabla y afrontar con mayor confianza el tramo decisivo del campeonato.
Un primer tiempo complicado para el Lobo
Durante la primera parte, Gimnasia tuvo dificultades para imponer su juego frente a un Nueva Chicago que salió decidido a buscar los tres puntos. El conjunto local necesitaba una victoria para alejarse de la zona baja de la tabla y mostró intensidad en la búsqueda del resultado.
El Lobo debió soportar varios momentos de presión y le costó encontrar espacios para desarrollar sus ataques. El equipo de Pellerano no logró controlar el trámite con la comodidad que pretendía y tuvo que trabajar para mantenerse en partido ante un rival que jugaba con la urgencia de sumar.
Gimnasia mejoró en el complemento y encontró el gol
En la segunda mitad, el conjunto jujeño mostró otra actitud, ganó protagonismo y consiguió mejorar su funcionamiento. Con mayor decisión para atacar, Gimnasia encontró los caminos para lastimar a Nueva Chicago y terminó encontrando la diferencia que necesitaba.
Francisco Molina fue el encargado de marcar el único gol del encuentro, una conquista que terminó siendo determinante para que el Lobo se llevara tres puntos de gran valor desde Mataderos.
A partir de la ventaja, Gimnasia tuvo que sostener el resultado ante un rival que no renunció a la búsqueda del empate. Sin embargo, el equipo jujeño logró conservar la diferencia y celebró una victoria importante fuera de casa.
Gimnasia llegó a los 58 puntos y se viene Atlanta
Con este triunfo, Gimnasia de Jujuy alcanzó las 58 unidades y se ubicó tercero en la Zona B de la Primera Nacional. La victoria también adquiere importancia por lo que viene: en la próxima fecha, el Lobo recibirá a Atlanta, que cuenta con la misma cantidad de puntos.
El enfrentamiento aparece como un compromiso clave para las aspiraciones de ambos equipos, ya que pondrá cara a cara a dos protagonistas que buscan cerrar la fase regular en una posición favorable.
Con el impulso de haber ganado como visitante y después de mejorar su rendimiento en el complemento, Gimnasia se prepara para un nuevo desafío en Jujuy, con la posibilidad de dar otro paso importante .
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