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14 de octubre de 2026 - 08:10
Deportes.

Juan Pablo Lousteau será el árbitro de Gimnasia de Jujuy vs Nueva Chicago

El Lobo visitará al Torito este domingo por la Fecha 34 de la Primera Nacional, en un partido clave para ambos equipos en la Zona B de la Primera Nacional.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
árbitro Juan Pablo Lousteau

Gimnasia y Esgrima de Jujuy enfrentará a Nueva Chicago este domingo 18 de octubre, desde las 15:30 horas, con el arbitraje de Juan Pablo Loustau. El partido corresponde a la Fecha 34 de la Primera Nacional y será clave para los dos equipos, que pelean por objetivos diferentes en la Zona B.

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La terna arbitral se completará con Ramón Ortiz como asistente 1, Sebastián Pumetti como asistente 2 y Damián Rubino como cuarto árbitro.

En aquel partido mostró cinco tarjetas: dos para el Lobo y tres para el Funebrero. Los goles fueron marcados por Meléndez, Barbieri y Cristaldo, mientras que Argañaráz descontó para los jujeños.

En el caso de Nueva Chicago, Loustau no lo dirigió en ningún partido de la Primera Nacional 2026.

Los números del árbitro en la Primera Nacional

En total, Juan Pablo Loustau lleva 23 partidos dirigidos este año. En esos encuentros mostró 126 tarjetas amarillas, de las cuales cinco terminaron en doble amarilla con posterior expulsión. Además, registró nueve rojas directas y cobró cuatro penales.

Lousteau promedia aproximadamente 5,7 tarjetas amarillas por partido. En términos simples, el árbitro muestra entre 5 y 6 amarillas por encuentro.

Su último partido fue Almirante Brown vs San Miguel, encuentro que terminó 1-1 y en el que mostró cuatro tarjetas amarillas. Mientras que en Primera División este año solo dirigió dos encuentros: Gimnasia de Mendoza vs Unión y Defensa y Justicia vs Platense.

Cómo llegan Gimnasia y Nueva Chicago a un partido clave

Gimnasia de Jujuy llega al cruce ubicado en la cuarta posición, con 55 puntos. El equipo de Hernán Pellerano pelea en los primeros puestos, con el objetivo de clasificar a la final y al Reducido del torneo. En la última fecha consiguió un empate en el clásico del norte ante Gimnasia y Tiro de Salta.

Nueva Chicago, por su parte, está en la posición 16 y llega después de dos derrotas consecutivas. El Torito se encuentra solo tres puntos por encima de Chacarita, que está en zona de descenso.

Cabe destacar que, por la Zona B, Güemes de Santiago del Estero ya perdió la categoría.

Gimnasia de Jujuy ante Gimnasia y Tiro

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