Gimnasia de Jujuy: convocan a un banderazo para despedir al Lobo antes del partido decisivo

Gimnasia de Jujuy atraviesa una de las semanas más importantes de la temporada y sus hinchas quieren que el plantel viaje a Chubut con todo el aliento de su gente. Este jueves 26 de noviembre, desde las 18, se realizará un banderazo en el estadio 23 de Agosto para despedir a los jugadores antes del partido decisivo frente a Deportivo Madryn, por un lugar en las semifinales del Reducido de la Primera Nacional.

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La convocatoria fue difundida por la hinchada Los de Siempre , que invitó a todos los simpatizantes del Lobo a acercarse con camisetas, banderas y el entusiasmo de siempre. El encuentro será en el mural de la tribuna norte , un espacio donde los colores celestes y blancos volverán a reunir a los hinchas para acompañar al equipo en un momento que despierta una enorme ilusión.

El mensaje de la convocatoria resume el espíritu de la jornada:

Banderazo de Gimnasia de Jujuy: a qué hora y dónde será

El banderazo está previsto para este jueves 26 de noviembre, desde las 18, en el sector del mural de la tribuna norte del estadio 23 de Agosto, en San Salvador de Jujuy. La invitación es abierta a todos los hinchas que quieran acercarse para alentar al plantel antes de su viaje a Puerto Madryn.

La iniciativa busca transmitirles a los jugadores el acompañamiento de toda una provincia, en una instancia donde cada partido puede marcar la diferencia entre seguir soñando con el ascenso o despedirse de la competencia.

Aunque el Lobo jugará lejos de casa, sus simpatizantes quieren hacer sentir la fuerza de Jujuy antes de que el equipo emprenda el viaje.

Cuándo juega Gimnasia de Jujuy contra Deportivo Madryn

Gimnasia de Jujuy visitará a Deportivo Madryn el sábado 28 de noviembre, desde las 20, en el estadio Abel Sastre de Puerto Madryn, Chubut. El encuentro corresponde a la vuelta de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, que otorga el segundo ascenso a la Liga Profesional.

El conjunto dirigido por Hernán Pellerano llega con una ventaja importante: ganó 1 a 0 el partido de ida disputado en el estadio 23 de Agosto, gracias a un gol de cabeza de Joaquín Varela. Sin embargo, la serie todavía está abierta y Gimnasia deberá afrontar un desafío exigente como visitante.

Deportivo Madryn cuenta con ventaja deportiva por haber terminado mejor ubicado en la fase regular. Por eso, si la serie termina igualada en el resultado global, será el equipo chubutense el que avance a semifinales.

¿Qué necesita Gimnasia para clasificar?

Si gana el partido, avanzará a semifinales.

Si empata, también conseguirá la clasificación.

Si pierde por cualquier diferencia, quedará eliminado, ya que Deportivo Madryn tiene ventaja deportiva.

El encuentro será dirigido por Joaquín Gil y podrá seguirse a través de LPF Play.

Un sueño que une a toda una provincia

La victoria en el partido de ida alimentó la esperanza de los hinchas, que sueñan con volver a ver a Gimnasia de Jujuy en la máxima categoría del fútbol argentino. Pero antes de pensar en las semifinales, el equipo tendrá que superar una prueba decisiva en el sur del país.

Por eso, el banderazo de este jueves tendrá un significado especial. Será una oportunidad para que los jugadores reciban el cariño de su gente, para que las familias compartan su pasión por el club y para recordar que el Lobo no estará solo en esta nueva batalla deportiva.

Porque cuando Gimnasia juega por un sueño, también late el corazón de miles de jujeños que lo acompañan desde las tribunas, desde sus casas y desde cada rincón de la provincia.

Este jueves, el primer aliento será en el 23 de Agosto. El sábado, la ilusión viajará hasta Puerto Madryn.