Pellerano tras el triunfo de Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Gimnasia y Esgrima de Jujuy dio un paso importante en su camino hacia las semifinales de la Primera Nacional. En el estadio 23 de Agosto, el equipo jujeño venció 1-0 a Deportivo Madryn en el partido de ida de los cuartos de final y viajará al sur del país con una ventaja para definir la serie.

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Tras el encuentro, el entrenador Hernán Pellerano realizó un balance positivo del rendimiento de sus dirigidos, aunque consideró que el resultado pudo haber sido más amplio por las situaciones de gol generadas.

“Por cómo se dio el partido, creo que podríamos haber ganado por un gol más. Hicimos un muy buen primer tiempo, pero nos faltó ese gol que nos hubiera dado tranquilidad”, expresó el director técnico.

El entrenador valoró especialmente el desempeño de Gimnasia durante la primera etapa, en la que logró imponer condiciones y generar situaciones de peligro frente al arco de Deportivo Madryn.

Sin embargo, reconoció que la falta de efectividad impidió conseguir una diferencia mayor, que podría haberle dado más tranquilidad al conjunto jujeño de cara a la revancha.

“Gracias a Dios pudimos sacar adelante el partido. Nos vamos para allá con un resultado muy bueno, aunque todavía no hay nada asegurado”, sostuvo Pellerano.

La revancha en Puerto Madryn y la ventaja del Lobo

La victoria llegó gracias al gol de cabeza de Joaquín Varela durante el segundo tiempo. Con este resultado, Gimnasia viajará a Puerto Madryn para disputar los últimos 90 minutos de una serie que definirá el pase a las semifinales.

En relación con el planteo para el encuentro de vuelta, Pellerano remarcó la importancia de administrar la ventaja y mantener la concentración como visitante.

“Ahora tenemos dos resultados a nuestro favor y hay que saber cuidarlos y manejar el partido de visitante”, señaló.

Qué necesita Gimnasia para clasificar a semifinales

Con el 1-0 conseguido en Jujuy, Gimnasia podrá avanzar a la siguiente instancia con una victoria o un empate en Puerto Madryn.

Por su parte, Deportivo Madryn está obligado a ganar para buscar la clasificación y cuenta con la ventaja deportiva, por lo que un triunfo por cualquier diferencia le permitiría avanzar de ronda.

El Lobo consiguió el primer objetivo en el 23 de Agosto, pero todavía deberá afrontar un desafío exigente como visitante. La ilusión de seguir avanzando en el reducido y acercarse al ascenso continúa intacta.