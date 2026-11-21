El próximo fin de semana largo en Argentina llegará durante los primeros días de diciembre y podrá extenderse durante cuatro jornadas consecutivas. Tras el feriado del lunes 23 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional, el calendario oficial todavía ofrece nuevas oportunidades para descansar, organizar viajes y disfrutar de escapadas antes de finalizar el año.
La próxima fecha de descanso comenzará el sábado 5 de diciembre y se extenderá hasta el martes 8, debido a la combinación de un día no laborable con fines turísticos y un feriado nacional inamovible.
Cuándo será el próximo fin de semana largo de 2026
De acuerdo con el calendario oficial del Gobierno nacional, el próximo descanso quedará conformado de la siguiente manera:
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Sábado 5 de diciembre: fin de semana.
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Domingo 6 de diciembre: fin de semana.
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Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
Martes 8 de diciembre: feriado nacional por el Día de la Inmaculada Concepción de María.
De esta manera, quienes no trabajen el lunes 7 podrán disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso.
Es importante aclarar que existe una diferencia entre un feriado nacional y un día no laborable. En el sector privado, durante los días no laborables, la decisión de trabajar corresponde al empleador, salvo las excepciones previstas legalmente. Si se trabaja, se percibe el salario habitual. En cambio, durante los feriados nacionales, quienes deban prestar servicios tienen derecho a cobrar el doble de la remuneración correspondiente a una jornada habitual, según la Ley de Contrato de Trabajo.
Qué feriados quedan en 2026 y cuándo será el primero de 2027
Además del descanso previsto para principios de diciembre, los argentinos tendrán otro fin de semana largo con motivo de Navidad.
El calendario quedará conformado de la siguiente manera:
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Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el viernes 20.
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Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos.
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Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
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Viernes 25 de diciembre: Navidad.
Como Navidad caerá viernes, permitirá disfrutar de tres días consecutivos de descanso, del 25 al 27 de diciembre.
Por otra parte, 2027 comenzará con otro fin de semana largo, ya que el 1 de enero también caerá viernes. Así, durante diciembre y los primeros días de enero habrá tres oportunidades para organizar viajes, encuentros familiares o pequeñas escapadas turísticas.
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