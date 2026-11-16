Fin de semana largo de noviembre: qué días no se trabaja y quiénes tendrán cuatro días de descanso

Noviembre tendrá un día no laborable provincial y un feriado nacional. Los estudiantes de Jujuy tendrán una semana de solo tres días de clases.

Noviembre tendrá un día no laborable provincial y un feriado nacional. Los estudiantes de Jujuy tendrán una semana de solo tres días de clases.

El calendario de noviembre de 2026 todavía tiene fechas importantes para los trabajadores y estudiantes de Jujuy . Entre la conmemoración de la Autonomía Política de la provincia, una jornada institucional en las escuelas y el feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, habrá modificaciones en la actividad habitual durante los próximos días.

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Aunque noviembre tuvo tres fines de semana largos, desde este lunes 16 queda uno por delante: el que se extenderá del sábado 21 al lunes 23. Sin embargo, los alumnos de las escuelas jujeñas tendrán cuatro días consecutivos sin clases, ya que el viernes 20 se desarrollará una jornada institucional.

Las principales fechas que deben tener en cuenta los jujeños son:

El martes 24 de noviembre se retomarán las actividades escolares habituales, luego del fin de semana extendido.

Lunes 23 de noviembre: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional. Se conformará un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 21.

Viernes 20 de noviembre: se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, pero el feriado se traslada al lunes siguiente. En las escuelas de Jujuy se realizará la tercera y última jornada institucional de 2026, por lo que los estudiantes no tendrán clases habituales.

Miércoles 18 de noviembre: día no laborable provincial por la Autonomía Política de Jujuy. No habrá clases y la administración pública provincial no tendrá atención habitual. Para el sector privado, la adhesión es optativa.

Por qué el 18 de noviembre es día no laborable en Jujuy

Cada 18 de noviembre, Jujuy conmemora su Autonomía Política, proclamada en 1834, cuando la provincia se separó políticamente de Salta.

La fecha está contemplada en la Ley Provincial N.º 4059 y su modificatoria N.º 5005. La normativa establece el carácter obligatorio del descanso para la administración pública provincial y optativo para las actividades privadas.

Esto significa que las dependencias públicas provinciales no tendrán atención habitual y las escuelas suspenderán sus actividades educativas. En cambio, comercios y empresas privadas podrán decidir si trabajan normalmente.

El miércoles 18 no genera un fin de semana largo porque cae a mitad de semana.

Los estudiantes tendrán solamente tres días de clases

La semana del lunes 16 al viernes 20 de noviembre será especialmente corta para los estudiantes jujeños, ya que asistirán a clases únicamente tres días.

El cronograma previsto es el siguiente:

Lunes 16: clases y desarrollo de las pruebas Aprender 2026 para estudiantes de tercer grado.

Martes 17: clases y segunda jornada de las pruebas Aprender.

Miércoles 18: sin clases por el Día de la Autonomía Política de Jujuy.

Jueves 19: clases habituales.

Viernes 20: sin clases habituales por la última jornada institucional del año.

De esta manera, los alumnos tendrán un descanso de cuatro días consecutivos, desde el viernes 20 hasta el lunes 23 inclusive.

Es importante señalar que la jornada institucional no es un feriado ni un asueto general. Se trata de una actividad prevista en el calendario educativo, destinada al trabajo institucional del personal docente.

Noviembre tendrá un día no laborable provincial y un feriado nacional. Los estudiantes de Jujuy tendrán una semana de solo tres días de clases.

Cuándo será el próximo fin de semana largo en Argentina

El último fin de semana largo de noviembre será del sábado 21 al lunes 23, debido al traslado del Día de la Soberanía Nacional.

Esta fecha recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845, cuando las fuerzas de la Confederación Argentina enfrentaron a una escuadra anglo-francesa en el río Paraná.

El feriado nacional se observará el lunes 23 y alcanza tanto al sector público como al privado, con las particularidades correspondientes a las actividades que deban prestar servicios.

Cuántos fines de semana largos tuvo Jujuy en noviembre

Durante noviembre de 2026, el calendario contempló tres fines de semana largos para los sectores alcanzados por cada disposición:

Del sábado 31 de octubre al lunes 2 de noviembre: por el asueto administrativo y escolar provincial del Día de los Fieles Difuntos.

Del sábado 7 al lunes 9 de noviembre: por el feriado nacional establecido con motivo de la visita del papa León XIV.

Del sábado 21 al lunes 23 de noviembre: por el feriado trasladado del Día de la Soberanía Nacional.

Los dos primeros ya pasaron. Por lo tanto, a partir de este lunes 16 de noviembre solamente queda un fin de semana largo en el mes.

La diferencia estará en el ámbito educativo: los alumnos tendrán cuatro días consecutivos sin clases, mientras que para la mayoría de los trabajadores el descanso será de tres días, siempre que su actividad habitual sea de lunes a viernes.