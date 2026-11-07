Feriado del lunes 9 de noviembre en Jujuy: cómo funcionarán los servicios municipales

Cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

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Desde el municipio detallaron que algunas prestaciones mantendrán su actividad habitual, mientras que otras tendrán horarios especiales o funcionarán de manera reducida. Por eso, se recomienda a los vecinos tener en cuenta el cronograma antes de realizar trámites o desplazarse por la ciudad.

La Dirección General de Tránsito y Transporte informó que el transporte urbano de pasajeros circulará con unidades reducidas durante el lunes .

En tanto, los taxis compartido funcionarán con Tarifa 2 . Los Ascensores Urbanos estarán habilitados hasta las 20 horas, mientras que el Sistema de Estacionamiento Tarifado no prestará servicio durante toda la jornada .

Recolección de residuos: qué servicios funcionarán con normalidad

En materia de higiene urbana, la Municipalidad confirmó que la recolección domiciliaria de residuos y los servicios especiales se realizarán con normalidad. En cambio, las tareas de limpieza y barrido tendrán una prestación reducida.

Por su parte, la empresa LIMSA S.A. trabajará con el siguiente esquema:

Recolección domiciliaria: normal.

Recolección comercial: normal.

Recolección de residuos patógenos: normal.

Contenedores municipales: servicio normal.

Barrido: limitado al microcentro y la ex Terminal.

Barrido manual: sin servicio.

Recolección de malezas y escombros: sin servicio.

Desde el área de Higiene Urbana solicitaron la colaboración de los vecinos para respetar los días y horarios habituales de disposición de residuos. Para realizar consultas, se encuentra disponible el teléfono 388 3131807.