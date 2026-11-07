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7 de noviembre de 2026 - 15:58
feriado

Feriado del lunes 9 de noviembre en Jujuy: cómo funcionarán los servicios municipales

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio a conocer el esquema de prestación para el feriado nacional por la visita del papa León XIV. Habrá cambios en el transporte público, el estacionamiento tarifado y algunos servicios de limpieza, mientras que la recolección de residuos funcionará con normalidad.

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Por  Verónica Pereyra
Cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)

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Desde el municipio detallaron que algunas prestaciones mantendrán su actividad habitual, mientras que otras tendrán horarios especiales o funcionarán de manera reducida. Por eso, se recomienda a los vecinos tener en cuenta el cronograma antes de realizar trámites o desplazarse por la ciudad.

Transporte público: colectivos con menos unidades y sin estacionamiento tarifado

La Dirección General de Tránsito y Transporte informó que el transporte urbano de pasajeros circulará con unidades reducidas durante el lunes.

En tanto, los taxis compartido funcionarán con Tarifa 2. Los Ascensores Urbanos estarán habilitados hasta las 20 horas, mientras que el Sistema de Estacionamiento Tarifado no prestará servicio durante toda la jornada.

Recolección de residuos: qué servicios funcionarán con normalidad

En materia de higiene urbana, la Municipalidad confirmó que la recolección domiciliaria de residuos y los servicios especiales se realizarán con normalidad. En cambio, las tareas de limpieza y barrido tendrán una prestación reducida.

Por su parte, la empresa LIMSA S.A. trabajará con el siguiente esquema:

  • Recolección domiciliaria: normal.

  • Recolección comercial: normal.

  • Recolección de residuos patógenos: normal.

  • Contenedores municipales: servicio normal.

  • Barrido: limitado al microcentro y la ex Terminal.

  • Barrido manual: sin servicio.

  • Recolección de malezas y escombros: sin servicio.

Desde el área de Higiene Urbana solicitaron la colaboración de los vecinos para respetar los días y horarios habituales de disposición de residuos. Para realizar consultas, se encuentra disponible el teléfono 388 3131807.

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