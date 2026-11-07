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7 de noviembre de 2026 - 12:56
Jujuy.

Caso Miguel Coria: su familia convoca a acompañar el juicio por el crimen en Bolivia

El juicio oral por el asesinato del jujeño Miguel Coria comenzará el 13 de enero de 2027 en Tarija. Sus familiares convocan a la comunidad para acompañarlos y reclamar la pena máxima para el acusado.

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Por  Agustín Weibel
Caso Miguel Coria: su familia convoca a acompañar el juicio por el crimen en Bolivia

Caso Miguel Coria: su familia convoca a acompañar el juicio por el crimen en Bolivia

La familia de Miguel Coria, el jujeño de 37 años asesinado en la ciudad de Tarija, Bolivia, realizó una convocatoria abierta para pedir el acompañamiento de la comunidad el próximo miércoles 13 de enero de 2027, cuando comience el juicio oral por el crimen.

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La audiencia está prevista para las 15:30 y se desarrollará de manera presencial. En la previa de esta instancia judicial, sus familiares buscan que amigos, allegados y la sociedad en general se sumen al reclamo para exigir justicia.

Además, llevarán el pasacalle con el pedido de Justicia por Miguel a la Marcha del Orgullo en Buenos Aires, con el objetivo de mantener visible el caso y denunciar la violencia contra las personas por ser diferentes.

La familia de Miguel Coria pide acompañamiento para el juicio

Gabriela Coria expresó la preocupación que atraviesa la familia de cara al comienzo del proceso judicial y manifestó que todavía tienen temor por lo que pueda suceder.

“Seguimos teniendo miedo de todo lo que pueda pasar por el poder económico y la influencia del único involucrado en el juicio”, sostuvo.

Gabriela Coria, hermana de Miguel Coria

Gabriela Coria, hermana de Miguel Coria

En ese sentido, remarcó la importancia de que la comunidad los acompañe durante la audiencia y puedan sentirse respaldados en un momento tan importante.

“Necesitamos que nos acompañen. Quisiéramos que pudieran estar todos los que lo quisieron”, manifestó.

La familia considera que la presencia de la comunidad será fundamental para mantener vivo el reclamo y demostrar que el caso de Miguel no quedó en el olvido.

El pedido de la pena máxima por el asesinato de Miguel Coria

Por el crimen se encuentra imputado Moisés Márquez Calani, de 42 años, quien permanece detenido preventivamente en el penal de Morros Blancos, en Tarija.

Está acusado de asesinato agravado por motivos fútiles y bajos, alevosía y ensañamiento. De cara al juicio oral, la familia anticipó que solicitará la pena máxima prevista para el delito.

“Nosotros queremos y pedimos la pena máxima para que siente un precedente, para que sea ejemplo de lo que no hay que hacer, para que por lo menos la gente piense un poquito antes de agredir a la otra persona por ser distinto”, había expresado Gabriela.

“No se puede seguir matando gente por ser diferente”

La familia espera que el juicio no solamente permita alcanzar justicia por Miguel, sino que también represente un mensaje frente a los hechos de violencia y discriminación.

“También sea un ejemplo para que no sucedan estas cosas y estos actos de violencia tengan consecuencias, y si van a tener que pagar por lo que hicieron”, expresó Gabriela.

Finalmente, dejó una frase que resume el reclamo de sus seres queridos: “No se puede seguir matando gente por ser diferente”.

Miguel Coria fue encontrado sin vida el 25 de abril de 2026 en Tarija. Ahora, su familia espera que el comienzo del juicio oral sea acompañado por una amplia convocatoria para que su pedido de justicia llegue a todos lados.

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