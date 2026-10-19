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19 de octubre de 2026 - 13:48
Justicia.

Caso Miguel Coria: confirmaron la fecha y hora del juicio por el crimen del jujeño en Bolivia

El juicio por el asesinato de Miguel Coria comenzará el 13 de enero de 2027, a las 15:30. La familia ya fue notificada de la apertura del debate oral.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El juicio por el asesinato de Miguel Coria comenzará el 13 de enero de 2027, a las 15:30. La familia ya fue notificada de la apertura del debate oral.

El juicio por el asesinato de Miguel Coria comenzará el 13 de enero de 2027, a las 15:30. La familia ya fue notificada de la apertura del debate oral.

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La información fue comunicada este lunes 19 de octubre, luego de que las partes recibieran la notificación judicial correspondiente.

“Ya hemos sido notificados con el auto de apertura de juicio oral. El mismo se encuentra programado de manera presencial para el día miércoles 13 de enero de 2027 a horas 15:30”, señala la comunicación sobre el avance de la causa. De esta manera, el proceso judicial ingresa en una etapa decisiva, después de varios meses de investigación y del pedido de justicia sostenido por la familia del jujeño.

El único acusado por el crimen de Miguel Coria

Por el asesinato se encuentra imputado Moisés Márquez Calani, de 42 años, quien permanece detenido preventivamente en el penal de Morros Blancos, en Tarija. El hombre está acusado de asesinato agravado por motivos fútiles y bajos, alevosía y ensañamiento, de acuerdo con la calificación informada durante la investigación judicial boliviana.

A fines de agosto, el Ministerio Público de Bolivia dio por concluida la etapa investigativa. Posteriormente, la Fiscalía formalizó la acusación y la causa fue elevada a juicio oral. En septiembre, TodoJujuy informó que la Justicia había prorrogado por cuatro meses la prisión preventiva del acusado, mientras se aguardaba la fijación de la fecha del debate.

Con la nueva notificación, quedó establecido cuándo comenzarán las audiencias en las que se analizarán las pruebas y se determinará la responsabilidad penal del imputado.

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