El juicio oral contra el acusado por el homicidio de Miguel Coria comenzará el próximo 13 de enero en la ciudad boliviana de Tarija, según confirmó su hermana, Gabriela Coria, durante una entrevista realizada en el marco de una movilización.

Justicia. Caso Miguel Coria: confirmaron la fecha y hora del juicio por el crimen del jujeño en Bolivia

De acuerdo con su testimonio, restan seis semanas para la apertura del proceso judicial. En ese contexto, la familiar de la víctima llamó a la comunidad de Bolivia, a la de Argentina y al entorno cercano a respaldar el reclamo de justicia tanto de manera presencial como a distancia.

" Los que puedan acompañarnos en Tarija les pedimos que lo puedan hacer (...), y los que no puedan estar presente, que prendan una vela, que hagan una publicación, que posteen un hashtag #JusticiaPorMiguelCoria", expresó Coria al detallar las formas de acompañamiento solicitadas . También participaron de la marcha del orgullo que se desarrolló en nuestra provincia

Consultada sobre los intentos de la parte acusada por evitar el cumplimiento de una pena de prisión, Gabriela Coria indicó que, según le informaron los abogados que intervienen en la causa, esas presentaciones no prosperaron.

Asimismo, denunció que su familia atravesó situaciones de presión y hostigamiento telefónico vinculadas con el caso, y afirmó que intentaron ponerle un valor económico a la vida de su hermano. "Nosotros no vamos a ceder ni un centímetro porque la vida de mi hermano no tiene precio", sostuvo.

Viaje a Bolivia y pedido de precedente

La hermana de la víctima señaló que la familia busca reunir los recursos necesarios para viajar y estar presente en las audiencias del juicio oral en Tarija.

Finalmente, remarcó que el objetivo de la familia es que el proceso marque un antecedente judicial y social, en el que destacó el respaldo recibido por parte de la comunidad LGBT y llamó a valorar la vida y el respeto por la diversidad.

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Antecedentes del caso

Miguel Ángel Coria tenía 37 años, era oriundo de Jujuy y trabajaba como odontólogo e instructor de zumba. Había estudiado en Tarija, donde residía y ejercía su profesión, y viajaba de manera habitual a Jujuy, donde colaboraba con el cuidado de su madre.

El crimen ocurrió el 25 de abril de 2026 en la vía pública de Tarija —cuatro días después de que Coria cumpliera 37 años— tras una discusión que derivó en un ataque a golpes de puño y patadas, principalmente en la cabeza. La autopsia determinó que la muerte fue causada por un traumatismo encéfalo craneal grave y múltiples fracturas craneales, tras lo cual el cuerpo fue trasladado a San Salvador de Jujuy para su inhumación.

Gabriela Coria, hermana de Miguel Coria

Por el hecho fue aprehendido e imputado Moisés Márquez Calani, de 42 años, como único acusado por asesinato agravado por motivos fútiles y bajos, alevosía y ensañamiento, con prisión preventiva en el penal de Morros Blancos, en Tarija. Desde el inicio del expediente, la familia de la víctima y colectivos civiles calificaron el episodio como un crimen de odio por homofobia y reclamaron la pena máxima.